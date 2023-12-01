مسيرة بحرية في مارينا للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة

تشهد القناة المائية في قلب دبي مارينا بداية من الساعة الثانية ظهر غدٍ السبت تظاهرة رياضية بحرية مع انطلاق مسيرة قوارب التجديف، المبادرة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وتهدف مسيرة قوارب التجديف الحديث بمختلف أنواعها للتوعية بالمحافظة على البيئة وقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة بمشاركة نخبة من محبي الرياضات البحرية وهواة رياضة التجديف على متن أكثر من 30 قارباً ستبحر جميعها لمسافة تزيد على 2000 متر داخل مياه القناة المائية في منطقة دبي مارينا وبين أبرز معالم المنطقة الجميلة.

وأكمل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لإنجاح المسيرة، حيث سيتم استقبال المشاركين وكبار الضيوف عند الواحدة ظهراً في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور «الميناء السياحي»، فيما يعلن عن افتتاح البرنامج الرسمي للحدث عند الثانية ظهراً ينطلق بعدها الجميع إلى نقطة التجمع لبداية الموكب البحري في الثالثة إلا الربع.

ويحضر الحدث عدد من كبار الشخصيات ومسؤولي اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى جانب كبار الشخصيات ممن يزورن الدولة هذه الأيام ومن بينهم رونالد جيان كريستوفي رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، وشي وانغ الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتجديف وفينسنت غايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة ولي كين السفير الدولي لمنظمة «جي سي آر أيه».

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بكبار الضيوف والرياضيين المشاركين في المسيرة، والتي تقام بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد وانعقاد مؤتمر (كوب 28).

ووجه محمد عبدالله حارب الفلاحي الشكر لمجلس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على التعاون القائم بين الاتحاد والنادي والذي توج بالتنسيق لإنجاح هذه المبادرة التي يسعى من خلالها أهل البحر التوعية بتحقيق الاستدامة في المجال الرياضي والمحافظة على البيئة من خلال ممارسة الأنشطة صديقة البيئة.

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الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصل هذا العام على جائزة «الاستدامة في الرياضة» ضمن الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وذلك لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة.

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