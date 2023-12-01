عاشور يوجه الدعوة لرئيس الزمالك لحضور سوبر اليد

وجه نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الدعوة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري، لحضور مباراة السوبر لكرة اليد التي ستقام بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس نادي الزمالك لنبيل عاشور في مقر القلعة البيضاء، بحضور سعود صالح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأحمد سليمان وهاني شكري وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

ورحب لبيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الزمالك بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها، وأشار حسين لبيب إلى أنه سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي مع نادي العين ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين وتم الحديث عن سبل التعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ونادي الزمالك مستقبلاً.

وأشاد لبيب العلاقات الوطيدة التي تجمع كلاً من الإمارات ومصر، وبالجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة متميزة للمباراة، وقام بإهداء درع وعلم النادي إلى نبيل عاشور والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الزمالك درع الاتحاد الإماراتي.

وقام وفد اتحاد كرة اليد بتوجيه الدعوة لحسين لبيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، وأكد نبيل عاشور حرص الإمارات على تنظيم مباراة مميزة تليق بتاريخ وعراقة أكبر ناديين بمصر، وقال مباراة السوبر ستقام وسط احتفالات شعبية لتزامنها مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم الماضي، والزمالك وصيف الدوري، وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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