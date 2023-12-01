«سباقات السرعة» تزيد إثارة جائزة الشارقة الكبرى لزوارق فورمولا 1

تشهد بطولة العالم للزوارق السريعة، جولة الشارقة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، على بحيرة خالد في الفترة الممتدة بين 8 و10 ديسمبر المقبل، تعديلات تطبق للمرة الأولى، في نظام التأهل وتحديد خط انطلاق الزوارق على السباق الختامي في روزنامة الموسم الحالي للبطولة.

وشملت التعديلات الجديدة إضافة سباقين لـ «السرعة» على روزنامة ثاني أيام الحدث، يهدفان إلى منح السائقين المزيد من الوقت لتحسين موقعهم على خط انطلاق السباق الرئيس، جنباً إلى جنب مع تعزيز فرص مشاهدة ومتابعة السائقين والرعاة والفرق التي يمثلونها، بما يضفي مزيداً من أجواء الإثارة والتشويق سواء للحضور الجماهيري المتواجد على أرض الحدث، أم المتابع للسباق عبر شاشات التلفزة العالمية التي ستتولى نقل الحدث.

اختبار

وسبق للجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة اختبار الصيغة الجديدة من التعديلات، على هامش جولة «الجائزة الكبرى إيطاليا» التي أقيمت في جزيرة سردينيا، بهدف تلبية احتياجات الزوارق الـ 20 المتنافسة على لقب الجولة، قبل أن يتم اعتماد الصيغة رسمياً في الجولة الختامية في الشارقة.

ويستهل الحدث الختامي للموسم «جائزة الشارقة الكبرى» في الثالثة عصر يوم الثامن من ديسمبر الجاري، بالصيغة الاعتيادية التي سجلت في المواسم الماضية، بانطلاق التجارب الحرة التي تمتد لمدة ساعة، ويشارك فيها جميع القوارب على المسار الجديد لبحيرة خالد.

وتتنافس القوارب المشاركة، في اليوم الثاني في سباق أفضل زمن بصبغته التقليدية الشهير «كسر الكيلو»، المكونة من ثلاث فترات من المراحل التأهيلية، وتظهر الصيغة الجديدة للتعديلات في سباقات النصف الثاني من اليوم الثاني بانطلاق سباقات السرعة، وينطلق الأول منها في الثالثة عصراً لمدة 20 دقيقة، تتنافس فيه الزوارق التي سجلت أفضل زمن من المراكز (الأول، والرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، والثاني عشر، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والعشرين والحادي والعشرين)، على أن ينطلق السباق الثاني في الثالثة و35 دقيقة، بمشاركة الزوارق التي أنهت «كسر الكيلو» بالمراكز (الثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والعاشر، والحادي عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والثاني والعشرين)، في سباقين يمنحان القوارب التي سجلت الأزمنة الخمسة الأسرع في كل منها، الفرصة المثالية للانطلاق من المراكز الـ 10 الأولى للسباق الرئيس يوم الأحد.

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