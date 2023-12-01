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بهدفي غابياديني وخربين..التعادل يحسم كلاسيكو النصر والوحدة

12/1/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حسم التعادل بهدف لمثله كلاسيكو النصر والوحدة، مساء اليوم، لحساب الجولة 9 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، ليرفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، مقابل 9 نقاط للعميد في المركز العاشر.

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين قبل أن يفرض الوحدة أفضلية نسبية واستحواذا على الكرة، ما مكنه من إيجاد بعض الفرص أبرزها تسديدة قوية للأرجنتيني كريستيان جوانكا مرت بجانب القائم الأيسر بقليل، رد عليها النصر بهدف سريع بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقة 18، وأتيحت للاعب نفسه فرصة مضاعفة النتيجة لكن حارس المرمى راشد علي تصدى بنجاح لمحاولته الانفرادية في الدقيقة 24، ثم نجح الوحدة في استعادة سيطرته على المباراة وأوجد العديد من الفرص
الخطرة من هجمات متنوعة تألق حارس المرمى أحمد شمبيه في إبعادها عن مرماه.

في الشوط الثاني نزل الوحدة بثقله إلى الهجوم، وضغط بقوة على دفاع النصر، وأثمرت محاولاته ضربة جزاء حولها المهاجم السوري عمر خربين إلى هدف التعادل في الدقيقة 56، وتواصل اللعب سجالا بن الفريقين حتى نهاية المباراة.

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