حمدان بن مبارك: الإمارات تنطلق نحو آفاق أرحب لصياغة مستقبل واعد وملهم

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف على قاعدة صلبة من المنجزات العظيمة، وفي عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تتجه إلى محطة جديدة لإضافة إنجازات تاريخية أخرى تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 : إن الإمارات بفضل الله والقيادة الرشيدة، شهدت قفزة استثنائية خلال العقود الماضية، وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى التمكين، ثم بلغت درجات عليا من التقدم في الأرض والفضاء، وحققت ازدهاراً مذهلاً ونمواً لا مثيل له، مستفيدة من جاهزيتها، وقدرات ومبادرات وسواعد وعقول أبنائها وبناتها.

وأضاف معاليه: "في عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تقدم الإمارات للعالم دروساً لن تُنسى في التسامح والتعايش وأعمال الخير ، وتعزز القيم الحضارية القائمة على التعاون والتضامن والتراحم، هذه القيم الأصيلة الثابتة التي تصنع السلام وتأتي بالمنفعة للشعوب. والعالم كله يُدرك اليوم أن الإمارات أصبحت موطناً تتعايش فيه الثقافات المختلفة وتلتقي فيه المجتمعات بود ومحبة، كونها أرض المبدعين والمبتكرين والباحثين عن فرص النجاح".

وتابع معاليه قائلاً : "إن الإمارات تنطلق نحو آفاق أرحب لصياغة مستقبل واعد وملهم للأجيال الجديدةـ، فهي الآن رائدة في مبادراتها وعطائها وعملها والحلول المبتكرة التي تقدمها للعالم، وسترسخ ريادتها في الغد، معتمدة على إنجازاتها المبهرة، وخططها السليمة، ورؤيتها الواضحة، وأهدافها الطموحة، فبلادنا أصبحت قبلة الشرق والغرب بسبب حكمة قيادتها وتلاحم شعبها والمقيمين على أرضها".

واختتم معاليه تصريحه قائلاً : "إن أسرة كرة القدم الإماراتية تحتفل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتستمد منه العزم والتصميم لمضاعفة البذل والعطاء من أجل ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الرياضية القارية والدولية".

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