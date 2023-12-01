عائلة الجربوع.. تعويذة كأس آسيا قطر 2023

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع خلال حفل أقيم في مشيرب بوسط الدوحة بحضور جماهيري كبير.

تتألف التعويذة من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011.

وتضم التعويذة أفراد العائلة "بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءا في نسخة جديدة من كأس آسيا".

وتعتبر عائلة التعويذة شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاما عندما استضافت قطر النسخة 15 من البطولة القارية.

وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم كما تعكس العمل الجماعي وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة. وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا في بيان إن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة "يعد دليلا واضحا على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر".

وقال الكواري "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية، كما تجسد التعويذة الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة ستكون بالتأكيد نسخة أخرى مذهلة تجمع المشجعين من المنطقة والقارة والعالم.

"لا شك أن شخصيات التعويذة المستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر تتيح لنا فرصة جديدة لإلقاء الضوء على تراثنا وتعريف جماهير كرة القدم من حول العالم بثقافتنا وتقاليدنا".

وستقام كأس آسيا بين 12 يناير كانون الأول و10 فبراير شباط 2024.

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