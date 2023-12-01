الهلال السوداني يفاجئ الترجي التونسي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا



فاز الهلال السوداني على ضيفه الترجي التونسي 3 /1، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما بالملعب الوطني في دار السلام عاصمة تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الهلال في تحقيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعدما خسر أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما فشل الترجي في تحقيق الفوز الثاني بعدما فاز في الجولة الماضية على مواطنه النجم الساحلي بهدفين دون رد.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثامنة بهدف عكسي لياسين مرياح لاعب الترجي، قبل أن يضيف محمد يوسف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 59 سجل كيبا سوي هدف تقليص الفارق للترجي، لكن عبده ندياي سجل الهدف الثالث للفريق السوداني في الدقيقة 78.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، وضغط على منافسه بغرض تسجيل هدف مبكر في شباكه، فيما غلب الحذر على أداء الترجي في الدقائق الأولى للمباراة.

وفي الدقيقة الثامنة، سجل الهلال هدفه الأول عن طريق ياسين مرياح مدافع الترجي، الذي وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة عرضية من محمد يوسف لاعب الهلال.

وبعد الهدف أصبح الهلال الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة، وهدد مرمى أمان الله ماميش حارس الترجي في أكثر من مناسبة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 15 بعد عرقلة تعرض لها مهاجم الهلال داخل منطقة الجزاء من ماميش، ليترجمها محمد يوسف في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ورغم تلقيه هدفين في شباكه في أول ربع ساعة من المباراة، إلا أن الترجي حاول تسجيل هدف تقليص الفارق، وتحرك هجومه بقيادة محمد بن حمودة، وعلى الجهة اليمنى يان ساسي وعلى الجهة اليسرى حسام الدين غشة، غير أن ذلك لم يحدث الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء الترجي ودخل كيبا سوي وأسامة بن قرة بدلا من محمد دربالي ومحمد علي بن حمودة على الترتيب.

وفي الدقيقة

59 سجل الترجي هدف تقليص الفارق عن طريق كيبا سوي، الذي تابع تسديدة زميله حسام تقا ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الوحيد للفريق التونسي.

وكان الترجي الطرف الأفضل بعد تسجيله الهدف، لكن الهلال سرعان ما نجح في العودة للاستحواذ على الكرة مجددا، وحاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الثالث في شباك ماميش.

وأسفر ضغط الهلال عن تسجيله الهدف الثالث عن طريق عبده ندياي، الذي أنهى الكرة في الشباك بعد هجمة منظمة من جانب زملائه في الدقيقة 78.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، محاولات عدة من جانب الترجي من أجل تسجيل هدف ثان والعودة في المباراة، لكن الهلال نجح في الحفاظ على تقدمه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 3 /1.

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