مؤشرات نجاح «كوب 28»

لا يساورني أدنى شك بنجاح مؤتمر «كوب 28» في تحقيق أهدافه بما يناسب طموحات وتطلعات شعوب العالم.

بعيداً عن العواطف والأمنيات، فإن مؤشرات النجاح التي أرصدها مبنية على توقعات ومقابلات أجنبية لا تترك فرصة إلا وعبرت فيها عن ثقتها بنجاح الإمارات في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، والخروج بآليات عملية وخطوات محددة يمكن تطبيقها على الفور لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، فوفق وسائل الإعلام فقد راهن الخبير الأمريكي تشارلز دريسكول، الذي يعمل أستاذاً وخبيراً للنظم البيئية في جامعة سيراكيوز بنيويورك، على أن «كوب 28» سوف يشكل دفعة لجهود العمل المناخي للأمام، حيث أشار إلى أن القمة سوف تساعد في تقييم ما تم إنجازه ودفع المسار إلى الأمام، معرباً عن أمله أن تشهد تحوّل مواقف الدول الكبرى من مرحلة تقديم التعهدات النظرية إلى الإنجازات العملية.

صوت آخر من اليابان يعزز الثقة الدولية لمكانة الإمارات في التعاطي الجاد مع قضية المناخ، حيث أكد تونا غولينك، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «دايكن»، أن الدولة تواصل جهودها العالمية من أجل تغيير جذري في مسار العمل المناخي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام.

على أن أهم مؤشرات النجاح تمثلت في اختيار مجلة التايم الأمريكية الرئيس المعين للمؤتمر معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، وفي حيثيات قرارها أشارت إلى أن الجابر اتخذ نهجاً مختلفاً عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف، إذ وجّه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص.

وفي حوارها معه قال الجابر: إن التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه، كاشفاً أن نجاح قمة «كوب 28» يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق.

ولا يمكن أن نغفل الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى نجاح الجابر، وفي مقدمتها القيادة الحكيمة الداعمة لعمله والمحفزة لانطلاقه مع توفير العوامل كافة التي تؤهله لأداء رسالته على أكمل وجه، فقد تابعنا كيف أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنجازات الجابر، حيث قال سموه في تغريدة عبر منصة «X»: «فخورون بإنجازات الجابر الدولية، وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي، وفخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».

في ضوء ما تقدم يبدو واضحاً أن الإمارات لم تنتظر فعاليات القمة لتبدأ عملها في هذا الملف، بل أعدّت له العدة مسبقاً، وفتحت أمامه كل السبل، ويسرت له طرق النجاح قبل انطلاقه.