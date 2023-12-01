«مايكروسوفت» تؤكد التزامها تمكين تحول الإمارات رائدة رقمية وقوة اقتصادية عالمية

أكدت مايكروسوفت بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التزامها تمكين تحول دولة الإمارات رائدة رقمية وقوة اقتصادية على الصعيد العالمي.

وقال نعيم يزبك المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات» إن دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو تحقيق الريادة العالمية في مجال الابتكار والتحول الرقمي، فبرزت نفسها دولة رائدة في مصاف الدول المتقدمة في تبني أحدث الابتكارات التقنية لبلوغ رؤيتها الوطنية الطموح. واتسمت جهودها وخطواتها بالحكمة والرؤية الاستراتيجية، وذلك بفضل التوجهات الرشيدة لقادة الدولة التي استشرفت المستقبل عبر توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة متكاملة تسهم في تحفيز الابتكار.

وقال يزبك إن حكومة دولة الإمارات ركزت بشكل بارز على تطوير القوى العاملة ورفع مستوى مهاراتها لمواكبة تطلعات العصر الرقمي، مؤكدةً التزامها محو الأمية الرقمية وإعداد قوى عاملة قادرة على مواجهة التحديات وأخذ مكانها الريادي في المستقبل، ونحن في مايكروسوفت نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تحقيق هذه الأهداف، إيماناً بدورنا شريكاً في هذه الرحلة تربطه علاقة وطيدة بحكومة دولة الإمارات، وتجسد مبادراتنا خير دليل على مواصلتنا الجهود الرامية إلى الإسهام في تحقيق الرؤى الوطنية، فعلى سبيل المثال تبرز مبادرة «مجلس شباب مايكروسوفت» أحد تلك المساعي الهادفة إلى دعم المشروعات الحكومية لتطوير الكوادر الوطنية في الدولة، إذ تعمل بمقام جسر بيننا وبين حكومة دولة الإمارات في تحقيق هذه المهمة، كمنصة تحتضن الشباب الإماراتيين لبلورة مهاراتهم ورفع قدراتهم في مجال التحول الرقمي بما يضمن لهم الإسهام في تعزيز ازدهار المجتمع الإماراتي عبر المشاركة في قضايا مهمة مثل التنوع والشمول والعمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.