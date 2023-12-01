حاكم الفجيرة: ننظر قدما نحو مستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اننا نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة ،و ننظر قدما نحو مستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل.

و قال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 : " في هذا اليوم العظيم نفخر بما أنجزه الآباء المؤسسون على الارض وبما حققه أبناؤنا بناة الأمل ، نقرأ ملحمة التطور والازدهار والرخاء ، وننظر قدما نحو مستقبل جذاب بهمة لا تعرف المستحيل أبدا ...وبفخرٍ واعتزاز وولاء وانتماء لهذه الأرض الطيبة التي صارت معلما إنسانيا لافتا في العالم ".

و أضاف سموه قائلاً : "اليوم نجني ثمار لحمة وطنية نادرة بفضل ما أنجزه الآباء المؤسسون للاتحاد، وعلى رأسهم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك رؤية استراتيجية تؤكد أن قوتنا في اتحادنا وتكاملنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فكان لانطلاق المسيرة عام 1971، الدور الكبير في ارتقاء الإنسان وازدهاره وتمكنه من حجز مكانة متقدمة في هذا العالم الفسيح".

و تابع صاحب السمو حاكم الفجيرة : "الحقيقة الراسخة التي يعترف بها الجميع ان التاريخ لا يكتبه سوى العظماء، وقد كان المؤسسون عظماء بحق ، لأنهم أورثونا كل الحب والجمال والقدرة على مواجهة الصعاب .. فبنظرتهم الثاقبة وتفكيرهم الوطني مضينا نواجه التحديات ومن هنا انطلقت مسيرة بناء الإنسان واستثمار خير هذه الارض التي جادت على أبنائها بأجمل ثمارها ،حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة لصناع القرار في العالم في مختلف المجالات".

و أضاف سموه :"نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا العتية بالتزامن مع سلسلة انجازات غير مسبوقة فنحن اليوم دولة راعية للمحبة للسلام في كل مكان ،نصدر الأمل ونشد على أيدي المحتاحين ونقف بحزم في وجه المعتدين ... أبوابنا مفتوحة ونوافذنا مفتوحة ولكننا متمسكون بالجذور وبعاداتنا وتقاليدنا نقوى بشبابنا ونحلق بانجازاتهم عاليا" .

وقال سموه في كلمته :"لقد أثبتت الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها، وبهمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومعه سنستمر في العطاء والعمل فقد كان خير خلف لخير سلف، حفظ الأمانة وصانها ودافع عنها".

و اختتم صاحب السمو حاكم الفجيرة كلمته قائلاً:"كل عام وإماراتنا الغالية بألف خير كل عام واخواني حكام الامارات وشعبها العظيم بألف خير .. على العهد باقون وعلى هذه الأرض الطيبة سنحيا كي نحكي قصة حضارتنا ونجاحنا لكل الناس".

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