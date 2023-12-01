مكتوم بن محمد: نحتفل بذكرى تأسيس الإمارات بإنجازات استثنائية رسّخت حضورها نموذجاً تنموياً عالمياً



أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل علامة فارقة في تاريخ دولتنا التي قامت على مبادئ راسخة من التآزر والتعاون تحت راية الاتحاد، بجهود مخلصة بذلتها قيادة أخلصت لوطنها وتفانت في رفعة شعبها، فأسست بنياناً شامخاً لنهضة شاملة تسير في دروبها بإنجازات حضارية ومشروعات ضخمة ضمن القطاعات الحيوية كافة.

وقال سموه: "مع احتفالنا بالذكرى الـ52 لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، لاستكمال مسيرة الاتحاد المباركة وإعلاء قيمه والارتقاء بمؤسساته، مدعومين بنهج تنموي واضح يضع تمكين الإنسان، ومنحه الفرصة كاملة كشريك في صنع المستقبل الواعد الذي ننشده لوطننا وأمتنا والعالم من حولنا، ضمن أهم الأولويات".



وأضاف سموه:" تحتفل دولة الإمارات هذا العام بيومها الوطني بإنجازات تنموية استثنائية، رسّخت حضورها وتواجدها على خارطة الاقتصاد العالمي، مقدّمة نموذجاً عربياً مشرفاً من نماذج الإنجاز والتطوير في مختلف المجالات، بهدف واحد هو صناعة مستقبل حافل بفرص النجاح والتميز، بأجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة التي لم تبخل الدولة بالاستثمار في تزويدها بالأدوات التي تمكنها من ريادة المستقبل، لتكون شريكاً في كتابة فصول جديدة في سجل مجد الإمارات، محققين طفرات تنموية كبيرة عبر نهج اقتصادي واضح هدفه الريادة العالمية، مدعوماً بعلاقات إقليمية وعالمية وطيدة قائمة على إيمان كامل بقيمة التعاون في اكتشاف مسارات جديدة للنمو والتطور، فيما أسست دولة الإمارات مكانة رائدة على الصعيد العالمي كوجهة استثمارية أولى ومفضلة أمام مجتمع الاستثمار العالمي الذي وجد فيها الشريك الأمثل في رحلة النجاح".

وأشار سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى تسارع النهضة الحضارية ووتيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات، وأن رؤية القيادة الرشيدة المستشرفة للمستقبل تنعكس في كل ما يتم اتخاذه من قرارات داعمة لمسيرة النماء المباركة لدولتنا الغالية، وهو ما تعكسه الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024-2026) بإجمالي 192 مليار درهم، والميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية 64 مليار درهم، في دلالة واضحة على مدى قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد التي يتم توظيفها بأسلوب رشيد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وحرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، الذي تتصدر مصلحته دائماً كافة الأولويات.



ومن بين مؤشرات التفوّق الذي تواصل دولة الإمارات تحقيقها على الصعيد العالمي، أشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى ارتفاع مستويات الثقة المتقدمة في دولة الإمارات من قبل مجتمع الاستثمار العالمي لما تمنحه إياه من شعورٍ متنامٍ بالثقة في ما توفره من بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار وما تتيحه من عوامل تشجّع على نموه وازدهاره، وذلك سواءً للمستثمر المحلي أو العالمي، إذ تنعكس تلك الثقة في تحقيق دولة الإمارات لأعلى رقم في تاريخها بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2022، بإجمالي 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، في الوقت الذي شهدت فيه حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم انخفاضاً قدره 12 بالمئة، فيما أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن دولة الإمارات احتلت المركز الرابع كأكبر متلقٍ لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً خلال العام ذاته.

ولفت سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من إنجازات ما كان ليتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، باعتباره هدفاً رئيسياً، ضمن أولويات العمل الوطني، تعمل على ترسيخه دولة الإمارات منذ تأسيسها، بتوفير كافة المقومات التي تسمح للأجيال المقبلة بالتسلّح بالعِلم وأدوات المستقبل وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على الثقة التي يحظى بها أبناء الإمارات لدى القيادة الرشيدة بجعلهم في محل الصدارة ضمن استراتيجيات تطوير العمل في مختلف المجالات، وإعطائهم الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم في تحمّل المسؤولية معاهدين قيادتهم ببذل كل الجهود لرفعة وطنهم وضمان استقراره وازدهاره.

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