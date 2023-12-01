رئيس الدولة يلتقي المستشار الألماني والرئيس الصربي ورئيس الوزراء الألباني المشاركين في COP28

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الخميس - كلاً على حدة - معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا..وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد القادة بإعلان صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم مؤكدين أهمية المبادرة في تعزيز العمل المناخي لخدمة البشرية.

وتطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف COP28 وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز