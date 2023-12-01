حاكم أم القيوين: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعا وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات، تتجسد فيها مسيرة رائدة في التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة.

وقال سموه إن هذه المناسبة الوطنية هي استذكار لقيام الاتحاد الذي أصبح كيانا راسخا شامخا مدعوما بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة ومعززا بقدراتنا وإمكانياتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين“ونحن نحتفل حكومة وشعبا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولتنا ستذكر بكل فخر واعتزاز قادتنا المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين رحمهم الله.

وأضاف سموه " في هذا اليوم نستذكر قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي قاد مسيرة العمل الوطني والإنجاز والبناء والنماء مرسخا هذا النهج الخالد وترك بصمات واضحة ستظل حاضرة في ذاكرة شعب الإمارات.

وقال سموه " إننا نجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” لكي نواصل معا مسيرة الخير والعطاء والإنجازات والتفرد على مستوى العالم علميا وحضاريا بسواعد أبناء هذا الوطن لتبقى رايته ترفرف عاليا على هذه الأرض الطيبة والمضي قدما في إعلاء شأن دولة الاتحاد بعزيمة صلبة كانت كفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي رافقت مرحلة التأسيس وما بعدها.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين“ يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الامارات والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، وكل عام والإمارات الحبيبة بألف خير.





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