أحمد بن محمد: نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل لمضاعفة الإنجازات وصون المكتسبات

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 يحمل ذكرى غالية على قلوب أبناء الإمارات، مع استمرار مسيرة الاتحاد المباركة منذ انطلاقها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً، لتأسيس دولة رائدة أصبحت اليوم بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة من بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً، وأكثرها عطاءً من أجل خير البشرية.

كما أكد سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 على رمزية الاحتفال بهذا اليوم المجيد وما يحمله من دلالات تدفع أبناء الإمارات إلى مواصلة العمل للبناء على ما بدأه الآباء المؤسسون متخذين من إصرارهم وعزيمتهم وتفانيهم في خدمة الوطن، نبراساً يضيء لهم الطريق نحو المستقبل، مستلهمين في ذلك عطاءهم وما بذلوه من جهد ومثابرة في سبيل ضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الشعب الكريم، ليكون الاحتفال بهذا اليوم عادةً متأصلةً وتعبيراً عن مدى الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة التي لا تدخر جهداً من أجل رفعته ورفاه أبنائه واستقرارهم وسعادتهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: "في ذكرى قيام دولتنا ورفع رايتها الموحدة في الثاني من ديسمبر 1971، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين العهد لقيادتنا الرشيدة ودولتنا الغالية على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده، وتأكيد أسباب تقدمه، مثمنين الثقة الغالية التي منحتها بصفة خاصة لجيل الشباب لتحمّل المسؤولية وإثبات جدارتهم بأن يكونوا في مقدمة الصفوف في كل ميادين العمل والعطاء."

وأضاف سموّه: "تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد بالتزامن مع تحقيقها إنجازات غير مسبوقة، تصدرت بها مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مجالات كثيرة، كما أصبحت الإمارات من أكثر دول العالم جاهزية واستعداداً لتصميم وصناعة وريادة المستقبل، ورسم الخطط الاستباقية لمواكبة التغيرات العالمية ومواجهة مختلف التحديات، وذلك بفضل الأسس القوية التي قام عليها بناء الاتحاد والتي ترسخت بتوجيهات قيادة حكيمة هدفها مواصلة الريادة والتفوق واستشراف وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة".

وتابع سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام قائلاً: "كدأبها على تحقيق الريادة في في مختلف القطاعات، تشغل دولة الإمارات اليوم مكانةً مرموقة على خارطة الإعلام العربي والعالمي، بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، وما تبذله من جهود حثيثة في هذا المجال بمشاريع ومبادرات تعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة للدور المؤثر لهذا القطاع الحيوي، وإسهامه في نقل رسالة الإمارات الداعية إلى السلام والتعاون إلى العالم، وما لهذا القطاع من قدرة على التأثير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات".

وفي ختام كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مواصلة أبناء الإمارات العمل من أجل رفعة هذا الوطن المعطاء والالتفاف حول قيادته الرشيدة من أجل تقدّم الصفوف في السباق نحو التميز، والاستمرار في تأكيد جدارة دولتنا الفتية على المشاركة بدور إيجابي ملموس على الصعيد العالمي في تشكيل ملامح مستقبل يكفل مقومات التقدم والازدهار للجميع، انطلاقا من نهجها الدائم في السعي لنشر بواعث الأمل وبث الأمل في النفوس أينما حل اسمها ورفعت رايتها بشيرا بالخير ونصيرا للحق.





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