«دو» تحتفل بعيد الاتحاد ببيانات مجانية وعروض مميزة

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن احتفالها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر إطلاق حملتها المميزة التي تستعرض لوحات رائعة من أداء فن «الرزفة» التراثية الإماراتية.

وتهدف حملة هذا العام إلى الاحتفاء بروح الاتحاد النابضة في قلوب أبناء الدولة، وذلك عبر تسليط الضوء على الرزفة الإماراتية، التي تجسد معاني الوحدة وغنى التراث الثقافي وتميز هوية الإمارات الوطنية.

ودعت «دو» مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، بالإضافة إلى الزوار للمشاركة في أنشطتها الاحتفالية الاستثنائية احتفاء بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار «نحتفل بعيدها ونرزف لها» للاطلاع على ثراء الثقافة الإماراتية وتنوعها وحيويتها. وتعاونت «دو» في إطار هذه الأجواء الاحتفالية مع المخرجة الإماراتية المبدعة عائشة الزعابي، لإنتاج فيديو متميز تسرد فيه معنى فن «الرزفة» التقليدية. ويتمثل الهدف الأساسي من الفيديو في نشر مشاعر الفرح والبهجة في هذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن، وتشجيعهم على التمسك بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقاليدها والافتخار بها.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يؤكد تعاوننا مع المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي التزامنا بالعمل على دعم المواهب الشابة الإماراتية وتعزيز مسارها الإبداعي وتشجيعها على المساهمة في مسيرة الازدهار التي تشهدها دولتنا. ونتطلع عبر هذه الحملة لاستعراض «الرزفة» الإماراتية احتفالاً بثقافة السعادة التي يتميز بها مجتمعنا على نحو حيوي وفريد. وندعو جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلينا ومشاركتنا احتفالاتنا باليوم الوطني الإماراتي، واستذكار القيم الخالدة والنبيلة التي أرسى دعائهما الآباء المؤسسون وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، وكان لها بالغ الأثر في تبوؤ دولة الإمارات، اليوم، مكانة رفيعة على مستوى العالم».

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدي «دو» عملاءها من المشتركين في إحدى باقات الدفع الآجل 52 جيجبايت من البيانات المحلية مجاناً، والتي يمكن تفعيلها عبر تطبيق «دو». كما يمكن لعملاء الدفع المسبق الاستفادة من البيانات المحلية المجانية بسعة 52 جيجبايت وذلك عند إعادة تعبئة رصيدهم بقيمة 30 درهماً إماراتياً أو أكثر، وسيكون هذا العرض صالح لمدة أسبوع من تاريخ التفعيل. كما يمكن لعملاء خدمات الاتصال المنزلي أيضاً الاستفادة من خصم بنسبة 50 % على 52 فيلماً من خدمة الفيديو حسب الطلب خلال فترة الاحتفالات.

وأضاف الحساوي: «يسعدنا مشاركة عملائنا احتفالاتهم بعيد الاتحاد الثاني والخمسين عبر إطلاق عروضنا الترويجية الحصرية. ويتجلى هدفنا الرئيسي في نشر مشاعر الفرح والسعادة احتفاء بالتراث الثقافي المميز والقيم الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها، ومنحهم الشعور بالتميز والإعراب عن امتناننا لهم بطريقة احتفالية فريدة».

وتدعو «دو» العملاء على امتداد الدولة لمشاركتها احتفالاتها باليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستمتاع بهذه العروض المميزة للاحتفاء بأجواء من التميز والبقاء على اتصال بالعالم من حولهم على النحو الأمثل. ويمكن للعملاء تفعيل جميع الباقات والعروض عبر التطبيق.

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