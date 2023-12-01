مجانية المواقف في أبوظبي 3 أيام خلال عيد الاتحاد الـ 52

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن مجانية

رسوم المواقف السطحية ونظام“درب” للتعرفة المرورية بدءاً من السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما سيكون الوقوف مجانا في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.



وفي هذا السياق نوه النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.



ولفت“النقل المتكامل” بأن مركز

إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الاتحاد، بدءاً من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني ، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح بأن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة عيد الاتحاد، وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن، وكذلك تشغيل رحلات إضافية طيلة أيام عطلة عيد الاتحاد لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد.

ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

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