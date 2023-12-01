رئيس الدولة يبحث العلاقات الثنائية والتحدي المناخي مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في COP28



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وذلك في مقر المؤتمر في مدينة "إكسبو دبي".

وبحث سموه خلال هذه اللقاءات مع فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وفخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، وخاصة التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرقت المباحثات إلى تحديات العمل المناخي الدولي وأهمية "COP28" في تعزيزه ودفعه إلى الأمام من خلال التعاون والعمل الجماعي بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأعرب رؤساء الوفود خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

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