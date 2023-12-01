رسائل COP28 تعزز الأمل في التوصل إلى خريطة طريق لتسريع العمل المناخي العالمي

شكلت عبارات وكلمات رسائل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ"cop28" المدونة بأنواع عدّة من الخطوط والألوان على جدران وممرات مدينة إكسبو دبي، قلب العالم النابض بالآمال والطموحات والإرادة لتجاوز المعاناة التي يشهدها كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة والتي يجري حالياً في "cop28" مناقشتها للاتفاق على خارطة طريق فاعلة للحد من ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

تنوعت هذه الرسائل التي ارتكزت على "لنكن جريئين" و"لنفكر بلا حدود" ما بين مفردات الأمل والطموح والاتحاد، وبين التنفيذ والدعم والإصلاح والتعزيز، فتارة بكلمة واحدة مثل:"نتحد" وأخرى بكلمتين" لنكن جريئين" وثالثة بعبارات مكتملة مثل: "لنركز على الطبيعة والحياة وسبل العيش في أكبر تجمع في العالم لأصحاب الهمة والعمل"، و" الأمل يلهم العمل" و"لنحول الاتفاقات إلى إجراءات"، و" نعزز الشمول واحتواء الجميع" و"لنصلح التمويل المناخي"، ولنبدأ العمل الآن".

وتعزز رسائل "cop28" الأمل في التوصل إلى خريطة طريق لتسريع العمل المناخي العالمي لمواجهة التحديات المناخية، إذ وضعت الإمارات خريطة طريق واضحة تستند إلى أربع ركائز هي: "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش"، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وذكر معهد الفكر البريطاني "تشاتام هاوس"، في تقرير له صدر مؤخراً، أن مفاوضات COP28 تمثل فرصة حاسمة للعالم، لوضع العالم على مسار أكثر استدامة، بعد ما أظهر التقرير التجميعي للتقييم العالمي للأمم المتحدة ضرورة القيام بالمزيد لتحقيق أهداف اتفاق باريس التاريخي.

وأكدت سلسلة من تقارير الأمم المتحدة أنه يجب على الجميع اتخاذ إجراءات مناخية، إذ يهدف المؤتمر إلى تحقيق عدة مسارات تشمل تسريع انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات 45% قبل 2030.

ويمثل"cop28" منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية بالتركيز على الطبيعة والحياة وسبل العيش في أكبر تجمع في العالم لأصحاب الهمة والعمل.

وتنطلق بعد غد الأحد فعاليات الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ التي تقام في الفترة ما بين 3 و10 ديسمبر حيث تم تخصيص 3 ديسمبر يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.

وتتضمن هذه الفعاليات مؤتمراً وزارياً للصحة والمناخ هو الأول من نوعه أيضا في مؤتمر الأطراف، فيما خصص المؤتمر يومي 11 و12 ديسمبر للمفاوضات النهائية.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق نتائج قوية في مجالات "التخفيف" و"التكيف"، ودعم وتيرة الحلول الرائدة في مجال التمويل، وبناء وتعزيز أسواق الكربون وتحفيز الاستثمارات المناخية حول العالم.