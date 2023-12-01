«مايكروسوفت» تبرز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الاستدامة

نشرت «مايكروسوفت» تقريراً بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الاستدامة»، تزامناً مع انطلاق النسخة 28 من مؤتمر الأطراف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة الواقعة ما بين 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري.

ويضع الدليل في متناول الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني استراتيجية شاملة، توضح لهم آلية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التحول، وبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات ومقاوم للتغيرات المناخية وصديق للبيئة والموارد الطبيعية.

وقال سامر أبو لطيف، نائب رئيس «مايكروسوفت العالمية» ورئيس مايكروسوفت في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن التغيرات المناخية تمثل التحدي الأبرز، الذي يقف في طريق جيلنا الحالي، ويؤثر سلباً على مجتمعاتنا ويستنزف بيئتنا ومواردها الطبيعية بشكل غير مسبوق، وبعد أن بلغنا هذه المرحلة الحرجة على صعيد الاستدامة البيئية بات من المهم بالفعل أن يلجأ قادة الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد صفوف تعاونهم، وتسخير كافة الأدوات المتاحة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذا التحدي، وننشر اليوم تقريرنا هذا للتعبير عن التزامنا الراسخ بمشاركة آخر ما توصلنا إليه من معلومات وابتكارات وأفضل ممارسات مع صناع القرار والباحثين وعلماء البيانات والمطورين وغيرهم، لنضع في متناولهم مورداً مهماً وداعماً، وكذلك لنحفزهم على إطلاق العنان لتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل مستدام».

ويأتي تقرير «مايكروسوفت»، ليسلط الضوء على ما تملكه تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرات استثنائية غير مسبوقة، تتجلى أبرزها في ثلاثة إمكانات هامة للتغلب على التحديات، التي تقف في طريق الوصول إلى معدل صافي وصفري من الانبعاثات، وتتمثل هذه الإمكانات في القدرة على تمييز الأنماط والتنبؤ بالنتائج وتحسين أداء الأنظمة المعقدة، وتسريع وتيرة اكتشاف وتطوير حلول مثل المواد منخفضة الكربون والمحاصيل المقاومة للمناخ، ناهيك عن تمكين استدامة القوى العاملة في المستقبل.

وسلط تقرير «مايكروسوفت» الضوء على نهج مؤلف من خمس ركائز تعنى ببلوغ دورة الابتكار والتقدم وتشمل: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول المستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات للاستخدام الشامل للذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، وتقليل استخدام الموارد في عمليات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مبادئ سياسة الذكاء الاصطناعي والحوكمة من أجل الاستدامة، فضلاً عن صقل قدرات القوى العاملة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف الاستدامة.

وقد شاركت «مايكروسوفت» بتقريرها في مؤتمر الأطراف «كوب 28» بصفتها شركة داعمة للمناخ وشريكاً مبتكراً للمناخ في جناح مخصص لها، إلى جانب 20 من شركائها العالميين. كما تعتزم الشركة تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه «سحابة مايكروسوفت للاستدامة» في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من منتجاتها وحلولها، بغرض مساعدة عملائها في اتخاذ قرارات مدروسة تترك بصمة مؤثرة في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، وستكشف الشركة أيضاً خلال فعاليات المؤتمر النتائج، التي تحققها مبادرات مايكروسوفت مثل برامج الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض والذكاء الاصطناعي من أجل الخير لوضع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة صناع التغيير ممن يعكفون على تطوير حلول مبتكرة، لمعالجة العديد من التحديات البيئية، التي تواجه العالم بأسره.