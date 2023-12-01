«دايكن» تعزز جهود الاستدامة بإطلاق نظام جديد

أعلنت شركة «دايكن» عن إطلاق نظام «iPlantManager» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشركة «فيوجن 25»، وفي إطار سعيها لتحقيق رؤيتها البيئية 2050 والالتزام بالحياد الكربوني. وتسعى «دايكن» على الدوام إلى توفير حلول مبتكرة من شأنها أن تساهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة وخلق بيئات معيشية صحية في إطار دعمها للاستدامة.

تم تطوير النظام بالشراكة مع شركة Conserve It في أستراليا التابعة لمجموعة دايكن، ليقدم حلولاً متطورة في مجال تحسين وإدارة محطات التبريد المركزية. كما ويتميز هذا النظام بقدرته على ضمان تشغيل معدات التبريد بأعلى مستويات الكفاءة والاستمرارية طوال فترة التشغيل، إلى جانب كونه يعتمد على تحليل البيانات بدقة وإجراء التعديلات الفورية، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة العمر الافتراضي للمعدات وتحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة.

وأكد، كريشنا سانكاران، المدير الإقليمي للصيانة والحلول في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء، وقال: في تعاملاتنا اليومية مع المستخدمين النهائيين، نلحظ أن مخاوفهم الأساسية تتركز باستمرار حول خفض تكاليف الطاقة وتحسين موثوقية المعدات وضمان جودة الصيانة. ونحن في «دايكن» نفهم هذه الاحتياجات بعمق ونبتكر الحلول الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والاستدامة.

وأضاف كريشنا: إطلاق النظام يتماشى مع رؤية «دايكن» لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في صناعة التكييف والتدفئة والتهوية.