مدير هيئة الطيران المدني: «كوب 28» نقلة نوعية في جهود التصدي للاحتباس الحراري

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن انطلاق أعمال مؤتمر «كوب 28»، يجعلنا أكثر تفاؤلاً وثقة بشأن مخرجات هذا المؤتمر لإعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي، حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الجهود الدولية للتصدي لتحديات الاحتباس الحراري، والتي تشكل إحدى أبرز الأزمات التي تؤرق العالم أجمع في وقتنا الحاضر.

وأشار السويدي، إلى أن التعامل مع التحديات المناخية لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة لضمان استمرارية النمو، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة مناسبة للتحول نحو نموذج اقتصادي مستدام، والالتزام بالهدف الطموح في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

وأكد السويدي، أن احتضان دولة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» وسط هذا الحضور الدولي الضخم، يؤكد الدور الريادي للدولة وقيادتها لهذا الملف إقليمياً وتأثيرها عالمياً وثقة العالم في قيادة الإمارات لمختلف القطاعات.

وأشار السويدي، إلى أن قطاع الطيران المدني الدولي من أول القطاعات التي تبنت مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، وقد أكد القطاع قبل أيام خلال مؤتمر الطيران والوقود البديل بدبي، الذي جمع قادة العالم المختصين، وحضور أكثر من 40 وزيراً في قطاع الطاقة والطيران والمالية، التزامه من خلال إعلان «إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام» العمل على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 5 % بحلول العام 2030، وتسريع آليات إنتاج الوقود المستدام.



وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أنه سيتم إدراج مخرجات «إطار دبي العالمي» وكل ما تم في قطاع الطيران خلال العام الجاري ضمن أعمال مؤتمر «كوب 28»، مشيراً إلى أن هذه المخرجات ستُشكل الحجر الأساس للتعاون الدولي.

وأضاف السويدي: «نؤمن بأن آفاق العمل المشترك تُبشر بمرحلة جديدة من التقدم والتطور وتخلق فرصاً جديدة للاستثمار، تخدم الأجندة التنموية العالمية وتحقق الهدف العالمي الطموح طويل الأجل الذي التزمنا به جميعاً للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050».

ونجحت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، في التوصل إلى اتفاق دولي بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل بدبي، وذلك قبل أيام قليلة من استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» .

وحدد الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام «إطار دبي العالمي»، هدفاً طموحاً في خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5 % بحلول العام 2030، وذلك من خلال تحفيز زيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون.