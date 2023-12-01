وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 178 فلسطينيا وإصابة 500 خلال القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة (حماس) عن مقتل 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة الجمعة جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة بين اسرائيل والحركة.

وقالت الوزارة "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان "تستمر الحرب العدوانية وتستمر معها الإبادة الجماعية التي خطط لها هذا الاحتلال بشكل مدبر ومدروس"،



معتبرا أن ذلك يأتي "في إطار حربه الشاملة على الأطفال والنساء وعلى المنازل والأحياء المدنية الآمنة وعلى المستشفيات وعلى المرافق الحيوية وعلى جميع القطاعات المختلفة".

وأكد المكتب في بيانه أن عدد القتلى قبل اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر واستمرت سبعة أيام، وصل الى "15000 شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4000 امرأة"، متحدثا عن "قرابة 6,500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً". وأشار الى تسجيل "قرابة 37000 إصابة وجريح".

وبدأ تطبيق الهدنة بعد سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مدمر على قطاع غزة جاء ردا على هجوم دام غير مسبوق شنته حركة حماس في اأكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

وإضافة الى تبادل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين في السجون الإسرائيلية، أتاحت الهدنة إدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى القطاع.

ومع انتهاء الهدنة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن إسرائيل أوقفت السماح بإدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت في بيان إن "الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري"، مشيرة الى أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي أبلغت اليوم الهلال الأحمر الفلسطيني وكافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى اشعار آخر".

واعتبرت أن "هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الانسانية والاغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة".





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