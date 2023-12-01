كيزاد تستضيف أكبر حوض جلفنة في الإمارات

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية بين شركة «ميتال بارك»، وشركة «غلفا هب»، لإنشاء أكبر مجمع جلفنة في دولة الإمارات.

ويدشن المشروع حقبة جديدة، ويمثل طفرة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية.

يضم المشروع حوض زنك سعته 131 متراً مكعباً، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لمنشأة الجلفنة أكثر من 6,000 متر مربع.

يمتد مجمع «ميتال بارك» على مساحة 450 ألف متر مربع في كيزاد، ويضم مجمعاً متكاملاً للصناعات المعدنية، ويسهم في تمكين كبرى الشركات الرائدة لتلبية متطلبات الأسواق، بفضل ما يوفره من بنية تحتية متطورة. أما شركة «غلفا هب»، فهي شركة رائدة في خدمات الجلفنة بالغمس الساخن، وأحد أهم شركاء «ميتال بارك» في قطاع الصناعات المعدنية.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024، بفضل تضافر خبرات وموارد «ميتال بارك» و«غلفا هب». وتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية بين اثنتين من أكبر الشركات الرائدة في القطاع، التكامل بين تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة لصياغة مستقبل صناعة المعادن في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «إن التعاون بين «ميتال بارك» و«غلفا هب» لإنشاء أكبر مجمع جلفنة على مستوى دولة الإمارات في كيزاد، يعكس حرص مجموعة كيزاد على تشجيع الابتكار، وتبني الممارسات المستدامة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة. ونحن نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع بمثابة بداية لطفرة هائلة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية».

ومن جانبه، قال وحيد فولادكار الرئيس التنفيذي لشركة «ميتال بارك»: «هذه الشراكة مع «غلفا هب»، تمثل لحظة فارقة لشركة «ميتال بارك»، ولقطاع تصنيع ومعالجة المعادن ككل في دولة الإمارات. إن إنشاء أكبر حوض جلفنة في البلاد، سيؤسس لعصر جديد في القطاع قائم على التميز والابتكار. هذا المشروع هو مجرد بداية، ونحن نشجع قادة الصناعة الآخرين لمواكبة التطورات لنعمل معاً، ونمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة والارتقاء بجودة منتجاتنا».

وقال شادي نعمة الرئيس التنفيذي لشركة «غلفا هب»: «نسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع تصنيع المعادن، بإنشاء أكبر مجمع لجلفنة المعادن في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل الصناعة يجب أن يرتكز على الابتكار والاستدامة لإحداث تغيير إيجابي حقيقي».

يأتي هذا المشروع، بالتوافق مع رؤية كل من «ميتال بارك» و«غلفا هب»، لتلبية الطلب المتزايد في السوق، مع الحد من الآثار البيئية الضارة. ومن المتوقع أن يغطي مجمع الجلفنة، بمجرد تشغيله، نسبة كبيرة من احتياجات مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإنشاءات وتطوير البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.