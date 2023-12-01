تؤكد على دور الشركاء في نجاحها.. نتائج قياسية لـ«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

اختتمت «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي دورة أخرى من العروض الحصرية التي حطمت الأرقام القياسية، لتثبت من جديد أهمية التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما يتميز به قطاع التجزئة في دبي من مقومات فريدة.

وكانت فرق العمل قد عملت على مدار ستة أشهر مع أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر لتنظيم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي قدمت للمتسوقين أفضل العروض الترويجية والتخفيضات وتجارب التسوق الرائعة (من 24 وحتى 26 نوفمبر 2023).

تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تجربة تسوق لا مثيل لها خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مرتين في العام، حيث توفر خلالها تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة من أفضل العلامات التجارية والمتاجر ومراكز التسوق في المدينة.

وأشار محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تُعد إحدى أبرز فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، لما تشهده من إقبال من المتسوقين ومشاركة واسعة من تجار التجزئة على حدٍ سواء.

وأكد كذلك أن هذه الفعالية التي تُقام في شهري مايو ونوفمبر من كل عام، تُعد فرصة مهمة لتجار التجزئة لجذب المتسوقين لشراء منتجات لأشهر العلامات التجارية المفضلة لديهم بأسعار مخفضة.

وأضاف فراس: «لم تكن هذه الفعالية نصف السنوية ستحقق نجاحاً كبيراً دون مساهمة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من قطاع التجزئة، فمنذ إطلاقها في العام 2017، زاد عدد العلامات التجارية والمتاجر المشاركة من 200 علامة تجارية و1000 متجر إلى 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر. ويُعد تنوع العلامات التجارية المشاركة ومصداقية العروض المقدمة من شركائنا في قطاع التجزئة السبب الأساسي في كون «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من أكثر الفعاليات نجاحاً ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حتى الآن».

ويكمن النجاح المتزايد الذي تحققه هذه الفعالية في التعاون الاستراتيجي الوثيق بين مراكز التسوق الشريكة وتجار التجزئة لتقديم أفضل العروض والتخفيضات للمتسوقين.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» قدّمت للمتسوقين أكثر بكثير من مجرد صفقات رائعة وعروض كبيرة.

ووصف فراس الجهود المبذولة لإنجاحها بقوله: «تمثل هذه الفعالية ثمرة الجهد الجماعي الذي بذله الجميع، لتقديم أفضل التخفيضات والصفقات، إضافة إلى العديد من الجوائز الكبرى والمكافآت التي تجذب المتسوقين على مدار ثلاثة أيام».

كما سلط الضوء أيضاً على الجهود المبذولة لتعزيز تجربة التسوق الشاملة، فقال: «يبذل شركاؤنا في قطاع التجزئة قصارى جهدهم لتحقيق قيمة استثنائية للمتسوقين خلال هذه الفترة المحدودة، وذلك من خلال التخفيضات، والجوائز الكبرى، والعروض الخاصة على الأنشطة الترفيهية، ومكافآت برامج الولاء، وتجارب تذوق المأكولات وفنون الطهي، وتمديد التسوق إلى ساعات متأخرة، وخدمات مواقف السيارات المجانية وغير ذلك الكثير».

وحول التخطيط الدقيق لتنظيم «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، قال عريقات: «يتواصل فريقنا مع قاعدة بيانات كبيرة من تجار التجزئة من خلال قناة إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا حيث يبدأ التسجيل والتواصل مع الآلاف من تجار التجزئة قبل 6 أشهر من انطلاق الفعالية، ويتابع فريقنا سير العمل مع الشركاء باستمرار لضمان التسجيل السلس للعروض الترويجية. وإضافة إلى ذلك، يوفر الفريق المواد التسويقية لتجار التجزئة لعرضها في المتاجر من أجل تعزيز تجربة التسوق والأجواء العامة وزيادة وعي المتسوقين بها».

ويرى فراس أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ستصبح من أبرز الفعاليات التي تشهدها المدينة، حيث ستشجع جميع القطاعات، مثل قطاع الضيافة والفنادق والمعالم السياحية، على توفير العروض الترويجية الخاصة، بحيث لا يقتصر الأمر على قطاع التجزئة فحسب. وأضاف: «إن الهدف من مثل هذه الفعاليات هو جعل دبي واحدة من وجهات التسوق الرائدة في العالم، وسيساعدنا توسيع حملاتنا التسويقية لتتجاوز النطاق المحلي والإقليمي وصولاً إلى النطاق الدولي في تحقيق هذا الهدف».

ويسهم الشركاء أيضاً في نجاح الفعالية من خلال إطلاق حملات ترويجية تجذب المتسوقين مثل عروض الاسترداد النقدي والجوائز الكبيرة. فعلى سبيل المثال، أطلقنا خلال الدورات السابقة حملات ترويجية وجوائز كثيرة مثل «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» (SHARE Super Sale Millionaire) المقدمة من مجموعة ماجد الفطيم، وعرض «اربح مشترياتك مرة أخرى» (win your shopping back) برعاية مجموعة الفطيم، والاسترداد النقدي عند الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان والخصم من بنك رأس الخيمة، إضافة إلى عرض «تسوق واربح نقاطاً إضافية» مع برنامج المكافآت «تيكت» من دبي القابضة، وغيرها الكثير من العروض والحملات التي تجذب المتسوقين وتعزز الإقبال على المتاجر المشاركة.

ووفّرت مجموعة الفطيم في هذه الدورة من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 30,000 درهم في «دبي فستيفال سيتي مول» أو «فستيفال بلازا»، حيث يتم اختيار فائز واحد في كل مركز تجاري للفوز بنقاط «بلو» بقيمة 30,000 درهم ليتم إنفاقها خلال 30 دقيقة داخل المول.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تجربة تسوق استثنائية في بعض من أشهر مراكز التسوق في المدينة مثل مول الإمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر ديرة وغيرها الكثير، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة، مرتين في العام، من تخفيضات كبرى في أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر، على الأزياء ومستحضرات التجميل إلى الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.

واختتم فراس حديثه قائلاً: تعكس «3 أيام من التخفيضات الكبرى» روح التعاون التي تتسم بها الشراكات، والتي تُسهم في نجاح الفعالية وكذلك في ترسيخ سمعة دبي كوجهة تسوق عالمية.

وشهدت دورة شهر نوفمبر من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» العديد من الصفقات والعروض الترويجية الرائعة والمكافآت، حيث استفاد خلالها عشرات الآلاف من المتسوقين من تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة في المتاجر المفضلة في جميع أنحاء المدينة، كما شاركت العديد من مراكز التسوق، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك.