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«نخيل» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 بفعاليات مميزة

12/1/2023 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فعالية غمرتها مشاعر الولاء والانتماء للدولة، التي أقيمت في المقر الرئيسي للشركة تحت شعار «روح الاتحاد»، بحضور فرق عملها وإداراتها التنفيذية العليا.

وقد حرصت «نخيل» على أن تعكس هذه الاحتفالية قيم الشركة ونهجها الرامي إلى نشر السعادة والبهجة وإثراء المجتمعات وازدهارها.

وشارك أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا وموظفو الشركة في الفعالية الاحتفالية، حيث رُفع علم دولة الإمارات وشاركوا بإنشاد النشيد الوطني. وشهدت الفعالية احتفاءً بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وسط أجواء مميزة يبرز فيها عمل فني يحمل ألوان علم الدولة.

ويصادف عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 2 ديسمبر من كل عام، وذلك في ذكرى الإعلان عن توحيد الإمارات السبع وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

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