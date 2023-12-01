الشارقة لإدارة الأصول تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 بمسيرة وطنية تعكس قيم الفخر

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بعيد الاتحاد الإماراتي الـ 52، بحفلٍ كبير، وفعاليات مميزة، نظمتها في سوق الجبيل، بمشاركة الرؤساء والمديرين التنفيذيين والمسؤولين وموظفي الشركة، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، والقيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الوطنية المميزة.

وبهذه المناسبة، قال وليد الصايغ: إن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة وطنية تعكس قيم الفخر والاعتزاز بتاريخنا وهويتنا الوطنية، وفرصة نجدد فيها عهدنا وولاءنا لقيادتنا الرشيدة ولوطننا الغالي، ونؤكد على تمسكنا بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون - طيب الله ثراهم أجمعين- وتستذكر جهودهم في بناء الدولة وازدهارها، وأن النهضة التي تعيشها دولة الإمارات اليوم، هي نتاج طبيعي للاتحاد المتين الذي جمعنا، وحكمة قيادة استشرفت المستقبل، ونجحت في تحقيق العديد من المكتسبات التي ارتقت بدولتنا، ووضعت الركائز الأساسية التي عملت على تدعيم جهود بناء الدولة وصياغة مستقبلها، وعززت من مكانتها ودورها الريادي، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف الصايغ، انطلاقاً من دورنا في الشارقة لإدارة الأصول، بالمساهمة في بناء الدولة ورفعتها، فإننا نعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع النوعية والمستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتي بدورها تدعم اقتصاد إمارة الشارقة، وتعزز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لدولتنا على الساحة العالمية، وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات ستدخل عامها الـ 53، بالمزيد من التقدم والنجاح، واليوم، وبهذه المناسبة الغالية، نجدد قسم الولاء لقيادتنا الرشيدة في مساعيها المتواصلة نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالرفاهية والراحة والسعادة.





ورفع مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا وموظفوها، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين حرصهم على استشراف المستقبل، والعمل والمضي بثبات نحو تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها، بتعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة الشارقة، في إطار الرؤية الحكيمة، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.