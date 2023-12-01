وجهة «السيف» تحتفل بعيد الاتحاد ببرنامج يجمع أصالة الماضي بعبق الحاضر

احتفلت السيف، الوجهة البحرية المميزة على طول ضفاف خور دبي والتابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، حيث تخلل الاحتفال برنامج ثقافي متنوع والعديد من ورش العمل التفاعلية التي أحيت التراث الإماراتي العريق.

وقال فريد عبدالرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول: يتميز عيد الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية خاصة، حيث يمضي الوطن عاماً بعد عام في تحقيق إنجازات تستحق الفخر. خلال 52 عاماً فقط، نجحت أمتنا في تحقيق تقدم هائل، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أبرز المراكز التجارية في العالم، ووجهة سياحية مشهورة عالمياً.

تجسد وجهتنا الفريدة، السيف، رحلة تحول دولة الإمارات بشكل مميز، حيث يحيي تصميمها المعماري والأسواق التقليدية التراث الإماراتي العريق، بينما تلخص وجهاتها العصرية وتجاربها المميزة جوهر هوية أمتنا الاستثنائية. يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، ونفتخر باستضافة هذه الفعاليات التي تجسد روح الاتحاد وتتيح للزوار فرصة التعرف على تاريخنا العريق وتقاليدنا الأصيلة.

هذا وتصدر الإبداع والعادات التراثية القديمة البرنامج الاحتفالي عبر سلسلة من ورش العمل التي ركزت على الحرف اليدوية التقليدية، بدءاً من الرسم على الفخار، وصناعة الأساور باستخدام التطريز التقليدي الزخرفي المعروف باسم «التلي»، ونسج السجاد باستخدام الأنماط الهندسية العربية التقليدية المعروفة باسم «السدو»، إضافة إلى تحضير القهوة العربية.

كما تخلل البرنامج العديد من العروض الحية والأنشطة التراثية التقليدية، بما في ذلك العروض الفولكلورية كالعيالة والحربية، وتصاميم الحناء التقليدية، وهي ممارسة احتفالية شائعة بين النساء العربيات. وتمكن الحضور من الاستمتاع بعدد من الألعاب الإماراتية التقليدية مثل لعبة الكاروم ولعبة الداما، إضافة إلى الشطرنج، وتذوق العديد من المأكولات الإماراتية التقليدية الشهية مع لمسات عصرية ومأكولات عالمية.

بفضل مزيجها الفريد بين ماضي دبي الغني وحاضرها المتعدد الثقافات، تعد السيف المكان المثالي للاحتفال بهذه المناسبة. تقع هذه الوجهة النابضة بالحياة على طول ضفاف خور دبي التاريخي، حيث تنتشر المباني ذات الطابع التراثي والسوق الإماراتي التقليدي المشهور بالتوابل والأحجار الكريمة والسلع المختلفة والعديد من المرافق الخدمية، بما في ذلك مجموعة واسعة من المطاعم والمعالم الترفيهية الفريدة والفنادق من فئة الخمس نجوم. وتتميز الوجهة بتنوع منافذها التجارية والتي تضم العطارات العربية التقليدية التي تبيع العود والعطور العربية الأصيلة، إضافة إلى المطاعم المحلية والدولية التي تزين ضفافها.