«الإمارات الإسلامي» يحتفل بعيد الاتحاد بتنظيم فعاليات خاصة

«الإمارات الإسلامي» يحتفل بعيد الاتحاد بتنظيم فعاليات خاصة
التاريخ
12/1/2023 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفل «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تنظيم احتفالات وفعاليات خاصة وعرض نابض يحتفي بالثقافة الإماراتية التقليدية، في مقره الرئيسي بمدينة دبي الطبية.
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