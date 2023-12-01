«سيتي ووك» تتألق باحتفالات عيد الاتحاد خلال عطلة نهاية الأسبوع

ستضفي «سيتي ووك» البهجة على احتفالات الزوار بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض ترفيهية على مدار يومين في وجهة نمط الحياة في الهواء الطلق بالإضافة إلى «موكب عيد الاتحاد». سينغمس الزوار في الثقافة الغنية للمنطقة يومي 2 و3 ديسمبر في هذه الوجهة، كما سيقدم لهم الموكب عرضاً ديناميكياً وجذاباً في 1 ديسمبر.

ستتعاون «سيتي ووك» مع «وطني الإمارات» و«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى وكالات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتنظيم عرض «موكب عيد الاتحاد» المذهل لجعل عطلة نهاية الأسبوع أكثر روعة وبهجة. سينطلق الموكب من كوكا كولا أرينا ويتجول عبر شارعي «المدينة» و«الملتقى» في دبي في الساعة 4:00 عصراً لينتهي في الساعة 6:00 مساءً. سيتباهى الموكب بمشاركة دوريات خيول شرطة دبي وأكثر من 60 طالباً مدرسياً و100 فنان يحضرون روح الاتحاد التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيفتتح الفنان عادل إبراهيم فعاليات الترفيه الحي التي تمتد على يومين، حيث سيتألق الموسيقي الشعبي المعبر مع فرقته المكونة من 11 عضواً على المسرح يوم 2 ديسمبر من الساعة 8:30 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً.

ستسمر الألحان يوم 3 ديسمبر مع الفنان حمدان العبري، المغني وكاتب الأغاني والقائد الرئيسي لفرقة موسيقى السول عبري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في الساعة 6:30 مساءً. بينما ستأسر يمان الحاج، كاتبة الأغاني اللبنانية والتي وصلت إلى الدور النصف نهائي في برنامج «أحلى صوت» الموسم الخامس بنسخته العربية، مع فرقتها الحاضرين من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:30 مساءً، والتي سيتبعها فقرة موسيقية رائعة أخرى من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً.

يمكن للراغبين بالمشاركة في فعاليات احتفال عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام التوجه إلى «سيتي ووك»، حيث ستجتمع أجمل الأصوات الموسيقية في المنطقة لقضاء أمتع الأوقات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مشاركة أكثر من 200 شخص في «موكب عيد الاتحاد».



