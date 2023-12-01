5.100 موظف يجسدون بخوذهم علم الدولة في عيد الاتحاد

أعلنت «شوبا العقارية»، إحدى الشركات العاملة في تطوير العقارات الفاخرة بدولة الإمارات، عن تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر لوحة بشرية مكونة من الخوذ» تجسد العلم الإماراتي. تم تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي بفضل الجهود الجماعية التي قادها 5.100 موظف يعملون في «شوبا العقارية»، و«شوبا كونستركشن»، و«شوبا مودولار» ومشاريع «لاتينم».

وحضر هذا الحدث، الذي أقيم في مشروع «شوبا ريزيرف»، كبار الموظفين الحكوميين في دبي من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي (PCLA)، وهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، إلى جانب رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»، وفرانسيس ألفريد، المدير العام للشركة، حيث عكست هذه الفعالية روح الوحدة والاعتزاز بالوطن.

وساهم كل موظف يرتدي خوذة في تشكيل هذه اللوحة الفسيفسائية التي تمثل بدقتها ورسالتها الألوان الحية والرمزية لعلم دولة الإمارات. وأظهر الحدث، من خلال هذه المبادرة المميزة، ثقافة التعاون القوية التي تتبناها المجموعة واحترامها لموظفيها، معبراً عن مشاعر التقدير والاعتزاز تجاه الدولة التي تحتضن التنوع والتعاون المشترك بين مختلف الهيئات، والتي تشكل بدورها مشهد الأعمال الديناميكي فيها.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: «استطعنا، في مجموعة «شوبا العقارية»، ومن خلال هذه المبادرة، دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وترسيخ مكانة الشركة والدولة ككل، كمركز ورمز للقوة والاتحاد. وننظر إلى موظفينا كمصدر للفخر والاعتزاز، لما قدموه من عمل يعكس التفاني والشغف وروح التعاون التي تميز فريق عمل «شوبا العقارية»».

وبدوره، قال فرانسيس ألفريد، المدير العام للشركة: «تضم مجموعة «شوبا» أكثر من 14.000 موظف من ذوي الخبرة والمهارات العالية. ويجسد هذا الرقم القياسي الذي حققناه في موسوعة غينيس شهادة على روح التعاون والتضامن لفريقنا ومجموعتنا. ويؤكّد أيضاً على التزامنا بالتميز والابتكار وجهودنا الرامية لإرساء معايير جديدة ومتميزة لمجتمعنا. وتمثل هذه المبادرة الوطنية اليوم ثقافة وبيئة دولة الإمارات الديناميكية، والتي ساهمت بصورة فاعلة في مسيرتنا نحو النمو والتقدم».

وشكلت الشهادة المصدقة من غينيس للأرقام القياسية، والتي قدمت رسمياً إلى «شوبا العقارية» خلال الحفل، مصدر فخر للشركة والحاضرين، حيث تؤكد هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز الابتكار والتميز، بما يتماشى مع خدماتها المجتمعية الأخرى التي تقدمها.