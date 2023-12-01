«فاراداي فيوتشر» الأمريكية للمركبات الكهربائية تدخل أسواق المنطقة من أبوظبي

أعلنت شركة «فاراداي فيوتشر إنتيليجنت إليكتريك»، وهي شركة عالمية تعمل في الأنظمة البيئية للتنقل الكهربائي الذكي المشترك ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، دخولها سوق الشرق الأوسط في مؤتمر عقد أخيراً في أبوظبي، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجي مع مجموعة «ماستر» الاستثمارية وشركة سراج القابضة، وإطلاق العلامة التجارية «إف إف». كما تخطط الشركة لإطلاق طراز محدود الإصدار، (FF 91 2.0 Futurist aiFalcon)، وهو طراز مصمم خصيصاً لسوق الشرق الأوسط، وتستهدف التسليم عام 2024.

وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي لـ«إف إف»: «سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي، الذي سيفتح الباب أمام توسعنا العالمي في سوق الشرق الأوسط، نواصل إحراز تقدم هائل في عملياتنا. وتؤكد الخبرة الجماعية للفريق وشغفه استعدادنا لدخول أسواق مثل الشرق الأوسط، لقد استثمرنا 3 مليارات دولار في الشركة، ولدينا 660 براءة اختراع تم تقديمها أو إصدارها. لدينا سيارة اجتازت جميع المتطلبات التنظيمية. نحن نعمل على بناء العلامة التجارية والتأثير من خلال الإنشاء المشترك، وتحسين المنتج (أسبوعياً) من خلال جهود الإنشاء المشترك». «في عام 2018 كشفت FF النقاب عن أول سيارة FF 91 لمرحلة ما قبل الإنتاج. وفي عام 2019، واصلنا بناء مركبات جاما إضافية.

كما أسسنا العلامة FF global Partners، وهي شراكة بين الإدارة العليا. في عام 2020، ضرب فيروس كورونا، لكننا واصلنا العمل، وعندها أيضاً بدأنا طريقنا لنصبح شركة مدرجة في البورصة. يوليو 2021 – أصبحت فاراداي فيوتشر شركة مدرجة في البورصة. في عام 2022، كشفنا النقاب عن أول سيارة مخصصة للإنتاج من FF 91 2.0 Futurist Alliance».





منتج مبتكر

وحول الدخول إلى الشرق الأوسط أضاف: «تعد FF 91 2.0 Futurist Alliance تتويجاً لتسع سنوات من العمل الشاق والتفاني من قبل الفريق وما يقرب من 3 مليارات دولار تم استثمارها في بناء هذا المنتج المبتكر، وبعد أن عملنا في أسواق أمريكا الشمالية والصين لسنوات عدة، وبعد إنتاج FF 91 في منشأة التصنيع الخاصة بنا في وسط كاليفورنيا، كما نقوم بتسليم السيارة منذ بضعة أشهر. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع علامتنا التجارية إلى أسواق مهمة أخرى مثل الشرق الأوسط. يقدم سوق الشرق الأوسط فرصاً مثيرة للسيارات الذكية والمستقلة، وهو يتماشى بشكل جيد مع تكنولوجيا منتجات «إف إف» ووضع العلامة التجارية. ونحن نتطلع إلى إجراء العديد من الفعاليات والتعاون المستقبلي في الشرق الأوسط».

وحول الطراز الجديد الذي يدخل حالياً منطقة الشرق الأوسط من الإمارات تحدث ماتياس أديت قائلاً: «عندما بدأنا تصميم FF 91، تصورنا إبداعنا لمركبة من الجيل التالي تجسد روح نوع جديد. لقد كان تحول صناعة السيارات الكهربائية إلى التصميم الذي يركز على المستخدم أمراً صعباً بالفعل، وقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك. وهو مشاركة أفكار مع مستخدمينا، والاستماع إلى أفكارهم وتنفيذها».

اتفاقيات

وبالتزامن مع دخولها المقرر إلى سوق الشرق الأوسط وقعت «فاراداي فيوتشر» اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماستر» الاستثمارية، ومحمد روسان فيروز الرئيس التنفيذي لشركة سراج القابضة ذات المسؤولية المحدودة.

وبموجب الاتفاقية سينضم الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي ورئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة أحمد خلف أحمد خلف العتيبة إلى المجلس الاستشاري العالمي لـ «إف إف»، فضلاً عن توليهما منصب مديري مجلس إدارة شركة «إف إف» الشرق الأوسط. وسيدعمان العمليات التجارية لها في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير الأعمال، والمبيعات، والتسويق، والتمويل الاستراتيجي، والشراكات، وغيرها.

وتمثل الشراكة مع «إف إف» خطوة كبيرة نحو تطوير التنقل المستدام وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. ونطمح معاً إلى قيادة التنمية الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور الإمارات الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل أنظف وقائم على التكنولوجيا»