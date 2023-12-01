«بيئة» تتعاون مع «هيونداي موتور» لاختبار أول شاحنة هيدروجين في الإمارات

وقعت شركة «هيونداي موتور» مذكرة تفاهم مع مجموعة «بيئة»، وذلك للترويج لمشروع التنقل الهيدروجيني التجريبي في الإمارات، واستكشاف المزيد من فرص التعاون.

وتعد مجموعة «بيئة» من الرواد في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، حيث طرحت حلولاً مبتكرة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، والوصول إلى صفر نفايات، بهدف تحقيق أهداف الاستدامة. وكجزء من أعمالها في إدارة النفايات تقوم المجموعة بتشغيل أسطول يضم أكثر من 2,000 مركبة لجمع النفايات، بما في ذلك المركبات الكهربائية.

وتواصل مجموعة بيئة استكشاف مدى إمكانية اعتماد الهيدروجين وقوداً لمركباتها، ضمن عملياتها في إطار الاستراتيجية العام للهيدروجين، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يرسخ لمواصلات خالية من الانبعاثات ومدن جاهزة للمستقبل. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات تقوم المجموعة باستكشاف مركبات تعمل بالوقود الهيدروجيني لإزالة الكربون من عمليات أسطولها، وتعزيز التنقل منخفض الانبعاثات من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام «هيونداي موتور» ومجموعة «بيئة» بتشغيل شاحنة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في إمارتي الشارقة ودبي بشكل تجريبي، كما ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم خدمات تقنية وموارد بشرية لاستكشاف فرص تعاون أكبر في مجال التنقل الهيدروجيني بجميع جوانبه، من خلال توظيف خبرة شركة «هيونداي موتور» الواسعة في المجال والتقنيات الحديثة، التي قامت بتطويرها عبر السنين.

وكجزء من المشروع التجريبي ستوفر شركة «هيونداي موتور» شاحنة كهربائية تعمل بخلايا الوقود لمجموعة بيئة، حيث سيتم استخدام الشاحنة في العمليات اليومية للمجموعة. ويهدف الطرفان إلى تأكيد جدوى الشاحنة الكهربائية، التي تعمل بخلايا الوقود من شركة «هيونداي موتور» للاستخدام اليومي، وذلك للنظر في استبدال أساطيل الشاحنات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي مستقبلاً.

يُشار إلى أن «هيواندي موتور» أطلقت «XCIENT Fuel Cell» في عام 2020، وهي أول شاحنة كهربائية ثقيلة تعمل بخلايا الوقود، يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم، ويتم حالياً استخدام الشاحنة في ست دول، وخاصة في سويسرا، وقد نجحت الشاحنات الـ49 في قطع مسافة تزيد على 8 ملايين كيلو متر حتى الآن، وتستخدم في المشروع التجريبي شاحنة بضائع 6×2 مجهزة بنظامين لخلايا وقود الهيدروجين بقدرة 90 كيلو واط (إجمالي طاقة 180 كيلو واط)، ومحرك إلكتروني بقدرة 350 كيلو واط، ويبلغ وزنها الإجمالي 42,000 كجم كحد أقصى، وتوفر نطاق قيادة يزيد على 400 كيلو متر حتى عند التحميل الكامل في كل مرة يتم شحن بطاريتها.

وصبت شركة «هيونداي موتور» تركيزها على الهيدروجين منذ 25 عاماً، وتعمل «XCIENT Fuel Cell» بنظام خلايا وقود الهيدروجين الرائد عالمياً، والذي تقدمه شركة «HTWO»، وهي شركة مختصة بالهيدروجين تابعة لشركة «هيونداي موتور»، وتعمل الشركة على توسيع أعمال خلايا الوقود على مستوى العالم لتغطي قطاعات مختلفة، بما في ذلك المركبات التجارية ومركبات الاستخدام الشخصي والسفن البحرية واستخدامات الفضاء الجوي وتوليد الطاقة، وغير ذلك الكثير.

وقال مارك فريميلر، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم أعمال المركبات التجارية لدى «هيونداي موتور»: نفخر بدعم جهود «بيئة» لرفع مستوى جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مبتكرة للاستدامة، وتعد شاحنة هيونداي «XCIENT»، التي تعمل بخلايا الوقود الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ويساعد هذا التعاون في وضع الشاحنة تحت عدة اختبارات في ظل ظروف حقيقية، ويشكل ذلك أول خطوة لشراكة طويلة الأمد بين شركة «هيونداي موتور» ومجموعة بيئة، ونعمل حالياً على توسيع آفاق التعاون بين الشركتين.

من جانبه قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: يعد الهيدروجين بديلاً واعداً للوقود التقليدي، في ظل عمل مدن المستقبل على تعزيز التواصل في مجال التنقل والوصول إلى تنقل منخفض أو منعدم الانبعاثات، ويسعدنا التعاون مع شركة «هيونداي موتور» لاستكشاف طرق واقعية لتطبيق تقنيات الشركة المبتكرة للاستخدام اليومي، ضمن عمليات أسطولنا، لنتمكن من إظهار التأثير الإيجابي للهيدروجين، من أجل خلق شبكات تنقل خالية من الانبعاثات والتقدم نحو تحقيق هدف الحياد المناخي.

ونجحت مجموعة بيئة في وضع معايير جديدة لحلول مستدامة وذكية في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من أحدث التقنيات لتعزيز معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة إلى 90%، لتتبوأ بذلك المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال إعادة التدوير نجحت «بيئة» في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى مئات الآلاف من الأطنان. وتسعى مجموعة «بيئة» الآن إلى مواصلة دعم أهداف الاستدامة الإقليمية، لا سيما في الإمارات، من خلال استكشاف الهيدروجين لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها.

وتحضيراً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» طورت الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، والتي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2031، وكشفت الاستراتيجية توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031، باعتباره مكوناً أساسياً في مزيج الطاقة ووقود للمستقبل، وكون التنقل الهيدروجيني أحد أبرز متعهدي هذا الطلب، وتهدف دولة الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى إظهار التزامها باستخدام أحدث التقنيات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

ولطالما كانت شركة «هيونداي موتور» من الرواد في مجال تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت مبادراتهم بالتصدير الناجح لحافلتين تعملان بخلايا الوقود من حافلات «ELEC CITY» إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020، ووسعت المجموعة نطاق عملها في البلاد، من خلال تصدير الشاحنة الثقيلة بخلايا الوقود «XCIENT» في عام 2021، وتبحث الشركة بشكل مستمر عن فرص تعاون في المنطقة، من خلال اختبار كفاءة المنتجات عن طريق تنفيذ الاختبارات المختلفة، والتي تشمل اختبارات تحت الأحوال الجوية القاسية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء اقتصاد قائم على الهيدروجين.