فعاليات اقتصادية: «عيد الاتحاد» روح الوطنية والأداء الإيجابي في المجالات كافة

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات المبهرة، التي حققتها دولة الإمارات على مدار 52 عاماً من البناء والتطوير في شتى المجالات.

وتأتي لتؤكد أن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، والتي غرسها فينا الآباء المؤسسون والرعيل الأول من رجال الوطن الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات، والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم ونحتفي بها كل عام لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

وقالت الفعاليات إن الأداء الإيجابي لدولة الإمارات في المحاور والمؤشرات كافة التي رصدها التقرير، أسهم في ترسيخ موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 48 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسة والفرعية بما في ذلك محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.

فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.



وطن العطاء



وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، نحتفل بوطننا المعطاء الذي نفخر بانتمائنا إليه، الذي قدم ويُقدم للعالم نموذجاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية، والريادة والتميز، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وإخلاص شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وارتباطه الوثيق بوطنه والولاء اللامحدود لقيادته، ونُجدد العهد والولاء لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة.

كما نُجدد التأكيد على التزامنا بالمزيد من العمل والعطاء لنسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولتنا الحبيبة التي تواصل تحقيق الإنجازات المبهرة عاماً بعد عام حتى وصلت إلى مكانة عالمية مرموقة».

قيم التضامن



وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «في عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات نتوجه بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وللشعب الإماراتي الوفي الذي يواصل العمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل لدولته، ونشعر بالفخر بإنجازاتنا الوطنية وبما تحققه الإمارات من نجاحات ملموسة وتطور يطال المجالات كافة.

لقد بات الثاني من ديسمبر في كل عام فرصة لنحتفل كأمة واحدة وتحت علم واحد وقيادة موحّدة تجسد قيم التضامن وتعكس تطور دولتنا الحبيبة. وإننا على ثقة أن مسيرتنا الوطنية ستواصل التقدم نحو المستقبل، فقد استطاعت على مدار السنوات الماضية أن ترسّخ مكانتها الرائدة عالمياً، وباتت نموذجاً يُلهم دول العالم في التنمية والازدهار».

فخر واعتزاز

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة:

أن عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز بمسيرة اتحادنا الحافل بالإنجازات التي ينعم بها المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة التي تواصل النهوض بالإمارات، وتستمد رؤى التطوير بالسير على خطى الآباء المؤسسين للاتحاد، والبناء على النجاحات المستمرة التي تحققت على مدى أكثر من خمسين عاماً في مختلف القطاعات.

وأضاف محمد إبراهيم الرئيسي، في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أن المستوى العالي من الأمن والاستقرار في الإمارات، إضافة إلى رسوخ أحدث الممارسات في أداء مختلف مؤسسات الدولة، يعد إحدى ثمار قيام الاتحاد، إلى جانب ما تشهده الإمارات من تطور ونهوض شامل يخدم سمعتها، ويرسخ حضورها كمركز تجاري واقتصادي رائد على المستوى العالمي.

مؤكداً أن مناسبة عيد الاتحاد تدفعنا جميعاً لمواصلة العمل للخمسين عاماً المقبلة بجهد وتفان من أجل الارتقاء بمكانة الوطن وترسيخ بيئة متكاملة تضمن للأجيال القادمة القدرة على المضي في العمل والابتكار، فهذا اليوم دعوة لجميع أفراد المجتمع للمضي قدماً بثبات ويكونوا عناصر فاعلة في حاضر ومستقبل وطننا الإمارات.

خطوات هائلة

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن احتفالنا اليوم بعيد الاتحاد هو تخليد لتجربة رائدة، ليس للوحدة فقط بل تجربة للإنجاز في شتى الميادين، وما تحقق يصعب حصره في سطور، لافتاً إلى أنه عندما يُشار إلى بعض الجوانب المضيئة في المسيرة، فسنجد الخطوات الهائلة التي بذلتها واتخذتها القيادة الرشيدة فكانوا خير خلف لخير سلف، فواصلوا قيادة مسيرة الخير والنماء.

والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن دولة الإمارات تشكل في تجربتها ومنجزاتها نموذجاً يحتذى في الريادة والتنافسية والإلهام، وأن الإنسان هو أعظم الثروات، التي يجب الحفاظ عليها وصونها.

منارة جاذبة

وقال الشيخ عبدالرحمن سيف بن سيف حمد الشرقي نائب رئيس إن أيه جي سي سي للاستثمار، «يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية نحتفي خلالها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على الصعيد المحلي الإقليمي والعالمي في مختلف المجالات. وتؤكد هذه المناسبة الغالية على المبادئ والقيم التي غرسها الآباء المؤسسون.

حيث باتت دولة الإمارات منارة جاذبة لمختلف شعوب العالم عبر ترسيخها قيم العطاء والتعايش، والتطلع الدائم إلى استشراف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. ونتقدم بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأسمى آيات التهاني لقيادة وشعب الإمارات، ونجدد العهد على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

عزيمة وإرادة



وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52، يمثل يوماً تاريخياً خالداً نحتفي به بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة، التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة.

وقال عبدالله سلطان العويس: في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة التي تقود مسيرتنا الاتحادية من إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وجهودها العالمية في مضمار التنمية والاستدامة.

والتي تكللت باستضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بشأن تغير المناخ، في تأكيد على دور الإمارات الريادي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض.



دور ريادي

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52 هو مناسبة وطنية مجيدة ومحطة فارقة في تاريخنا.

ويأتي وجميع أبناء الوطن ينظرون بعين الفخر والاعتزاز والثقة، بصفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا، تواصل فيها مسيرتها التنموية في ظل قيادتنا الحكيمة التي تقود الإمارات نحو مئوية الريادة والتقدم بعزيمة وإصرار لا يلين وبرؤية استشرافية واضحة المعالم تنبثق منها الخطط الاستراتيجية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وترسخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات.

، مضيفاً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة المسيرة ومضاعفة الجهود، لتظل بصمتها راسخة في دعم مسيرة تقدم دولة الإمارات وريادتها اقتصادياً.



مستقبل مشرق

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة عظيمة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد.

وعمق مشاعر المحبة والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وهو تأكيد لمشاعر الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة، وتسمو فيه مشاعر الفخر بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون بناة الاتحاد الذين بنوا نهضة الدولة وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد.

وقال: يأتي يوم الثاني من ديسمبر كل عام، ليذكرنا بنجاح قصة الاتحاد وعظمة الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال مسيرة الإمارات، وليكون حافزاً وملهماً لنا للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات الدولة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي جمعت بحكمتها شعباً بأكمله، تحت راية واحدة وروح واحدة غايتها تعزيز أواصر الاتحاد ومتانة أركانه وازدهار وسعادة شعبه.

رؤية استشرافية

قال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: يمثل عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز في المسيرة المشرفة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات بارزة على مدى أكثر من خمسة عقود في جميع القطاعات والميادين، ما جعلها مثالاً للتقدم والتنمية والازدهار بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها، إن هذا اليوم الوطني يجسد رسالتنا في تعزيز الوحدة والازدهار وقيم الحب والاحترام والتسامح بين جميع سكان الدولة.

ونعبر في هذه المناسبة العظيمة عن امتناننا العميق للآباء المؤسسين الذين رسموا ملامح النهج التنموي المستدام الذي تسير عليه الدولة وهو ما وضعها في موقع الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونؤكد التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية ملهمة تدعم اقتصادنا الوطني وترفع من قدرته التنافسية.

مسيرة إنجازات

وقال المهندس عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: نحتفل بعيد الاتحاد تعبيراً عن فخرنا بهويتنا الوطنية، واعتزازنا بمسيرة الإنجازات الحضارية لوطننا منذ تأسيس دولة الاتحاد. وتكتسب هذه المناسبة مكانة خاصة في ذاكرة الوطن، إذ تتجلى فيها مشاعر الانتماء الراسخ لوطننا العزيز والولاء لقيادتنا الرشيدة.

واستلهاماً من روح الاتحاد، تمضي دولتنا اليوم بعزم وثبات في ترسيخ ريادتها في مختلف المجالات، مقدمة للعالم نموذجاً ملهماً في التقدم والنماء، وتعزيز ثقافة العمل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، يشرفنا في شركة الاتحاد العقارية أن نشارك شعب دولة الإمارات وكل المقيمين على أرضها احتفاءهم بعيد الاتحاد، مجددين الوفاء لقيمنا الوطنية.

عطاء ونماء

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، نحتفي بما حققته الدولة على مدى العقود الماضية تحت راية الاتحاد، إذ استطاعت ترسيخ ريادتها في شتّى المجالات.

ونُعرب في هذا اليوم عن فخرنا بمسيرة متواصلة من العطاء والنماء والتطور منذ إرساء دعائم الاتحاد واليوم، تتواصل مسيرة الريادة والتقدم والازدهار في ظل قيادة رشيدة بَنَتْ على المكتسبات الحضارية والإنجازات المشرفة للدولة، ومضت قُدماً في تحقيق الريادة لدولة الإمارات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

منارة للاستدامة

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، «تأتي هذه المناسبة لتؤكد أن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب والتي غرسها فينا آباؤنا الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم ونحتفي بها كل عام، لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

حيث يشكل اتحادنا تجربة فريدة، يكمن سرها بوجود المخلصين، وبإصرار أبناء الوطن الطامحين، لتغدو دولتنا مصدراً للعز والافتخار وموطناً للمعرفة والابتكار ومنارة للاستدامة والازدهار لأجيال ينعمون بالرفاهية والرغد والاستقرار».

تطور وازدهار

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات الحبيبة، يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا ويديم علينا الأمن والأمان. يمثل اليوم الوطني مناسبة للتأمل في خطانا المتسارعة نحو التطور والازدهار، والتقدم الملحوظ الذي حققناه على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

وفرصة لاستشراف الفرص الواعدة واستثمارها. اليوم وكل يوم، ستبقى الإمارات منارة للابتكار، ونموذجاً يُحتذى في التسامح، والاستدامة، بفضل قيادتنا الحكيمة وروح الاتحاد الجامعة، نحتفي اليوم بهذه المناسبة الوطنية المهمة لنجدد ولاءنا والتزامنا بوحدة أمتنا ونهضتها، والتعهد بمواصلة إسهامنا في مسيرة نموها وازدهارها».



روح التلاحم



وأكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الاحتفال بعيد الاتحاد ومرور 52 عاماً على قيام دولة الإمارات، يمثل مناسبة وطنية سامية للفخر والاعتزاز، نستذكر فيها بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين، الذين اجتمعت إرادتهم على الاتحاد وعملوا بإخلاص من أجل بناء وطن موحد ينعم فيه شعبه بالأمن والاستقرار.

واليوم تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازات بفضل روح التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم حول القيادة الحكيمة، لتمضي دولتنا في مسيرتها الريادية في المحافل الدولية.

وأضاف المناعي أن عيد الاتحاد يمثل المحطة التاريخية الأبرز في تاريخ الدولة ويجسد معـاني التلاحم ووحـدة أبناء الوطن في الهدف والمصير، ومواصلة مسيرة الازدهار والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، حتى غدت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم في التطور والتنمية في مدة قياسية لتتبوأ مكانة مرموقة بين الدول.

أكثر الدول تطوراً

وقال عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة «كيوليس إم إتش آي»: «في العام 1971 كان الحلم، وبعد هذه السنوات تحقق الحلم وأصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول تطوراً وتقدماً في كل الميادين. وكل ذلك بفضل السواعد الجبارة لحكامنا العظام والعقل الرشيد لسموهم، هذا العقل الذي ترافق دوماً مع قلوب بيضاء تنبض محبة ورأفة وتحتضن الأبناء وترعاهم وتدعمهم في كل مجالات العلم والعمل».

وأبرز العوضي إسهام «كيوليس إم إتش آي» في مجال النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقوله: «إن شركة «كيوليس إم إتش آي» شريك استراتيجي لدولة الإمارات في تعزيز النقل المستدام.

حيث تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها الإمارات العربية المتحدة وتطوير أنظمة النقل المتكامل وبناء مستقبل ذكي ومستدام لقطاع النقل. وإذ نتطلع إلى المستقبل، نؤكد حرصنا والتزامنا بتقديم المزيد من الحلول المبتكرة والذكية، لتعزيز وتطوير قطاع النقل العام. لقد نفذت شركتنا العديد من المشاريع وحققت مجموعة من الأهداف الطموحة، لا سيما إنجاز خطة التوطين الخمسية وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية».

نواصل المسيرة



وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «إن الثاني من ديسمبر هو تاريخ حاضر في وجدان كل أبناء وبنات الشعب الإماراتي، فهو يوم ولادة دولة العطاء.

ودولة العمل والحب المتجدد بين الوطن والقيادة والشعب، وبداية عهد جديد، تحقق بجمع سبع إمارات تحت راية واحدة، كانت وما زالت القبس الذي يضيء طريق النجاح والتقدم لهذه الدولة الفتية الطموحة التي تسعى للريادة في كل ما تقوم به، وجعلها تتمتع بمكانة سامقة بين الأمم، وسمعة عطرة بين كل دول العالم».

وأضاف: «إن سياسة قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى بناء مجتمع مدني يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة مع الحفاظ على هويته العربية المتميزة، وينعم بالأمن والرخاء والازدهار، ويتميز باقتصاد معرفي تنافسي، وبنية تحتية متكاملة، ورؤية طموحة للمستقبل تهدف إلى أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم سعادة وتسامحاً وتقدماً، لتأخذ المكانة التي تليق بها بين الأمم.

وفي خضم هذه المسيرة المظفرة يبرز دور مؤسسات الدولة التي عززت هذه الرؤية المستنيرة من مكانتها، وعمقت دورها في الحياة المجتمعية، ونحن في دائرة التسجيل العقاري نواصل المسيرة من خلال المشاركة الفعالة في بناء وطننا، وتعزيز اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً، ويملك القدرة على المنافسة والتطور والنماء».

عزيمة وإصرار



وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «إن دولة الإمارات تمكنت وهي تحتفل بعيد الاتحاد الـ52 من تحقيق معدلات نمو قياسية على مختلف الصعد.

وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين أكثر الدول نمواً وتقدماً في العالم، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حرص قيادتنا الحكيمة على بناء وتمكين الإنسان الإماراتي ليبدع ويتفوق في جميع المجالات والتخصصات، كي يسهم في رفعة راية الوطن في كل المحافل الإقليمية والدولية».

وأشار آل صالح إلى أن «رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى بناء منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة زادت من عزمنا وإصرارنا على تكثيف العمل لدفع عجلة التطور الاقتصادي، وتحقيق المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني مستدام يحقق التنمية والسعادة الدائمة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة المعطاء».

نموذج رائد



وأكد محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن يوم الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل لدولة الإمارات تأسيسها واتحادها، حيث صدرت للعالم أجمع نموذجاً رائداً في الوحدة والتماسك والقوة، ولما لذلك دور في رفعة الأوطان وازدهارها، وهو ما تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والاستشرافية لحكام الإمارات، ونتج عنه الأمن والأمان والاستقرار والصحة والتعليم والنمو الاقتصادي وغيرها الكثير.



وأشار المطوع إلى أن تزامن اليوم الوطني للإمارات مع استضافتها لقمة المناخ «كوب 28»، يؤكد أن إنجازات الدولة مستمرة ومؤثرة على المستوى العالمي، وهي امتداد للمكتسبات الوطنية التي سجلتها مسيرة التنمية والتطور، ورسخها التاريخ وعززت من مكانة الدولة بين الأمم.

وئام وتضامن

وقال عبداللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد: «نحتفل قيادة وشعباً بيوم الاتحاد، هذه الذكرى التي نعبّر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، ونحتفي معاً بالمساعي والجهود التي بذلها جيل الآباء الذين غرسوا بذرة الوحدة والوئام والتضامن، لتثمر عن وطن شامخ القامة مرفوع الهامة عزاً وافتخاراً.

لقد أظهر الاتحاد بالفعل قوته وعظمته منذ اليوم الأول لإعلانه، وخط المؤسسون مسيرة التطور والنماء، وسار الجميع بخطى حثيثة نحو تحقيق التطلعات، وها هي اليوم دولة الإمارات تعيش ازدهاراً ونماءً على مختلف الصُعد.

وتتصدر المراتب الأولى في مؤشرات السعادة والأمان ورضا المواطنين والمقيمين. ونجدد العهد بالمضي قدماً ونواصل مسيرتنا في ظل قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم».