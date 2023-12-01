«بانيان تري دبي» يفتتح أبوابه في جزيرة بلوواترز

أعلنت بانيان تري، إحدى أشهر العلامات التجارية في مجال الضيافة على مستوى العالم، عن افتتاح أول منتجع لها في دبي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2023.

ويقع منتجع بانيان تري دبي، الذي يقدم مجموعة متكاملة من المطاعم والمرافق الترفيهية، على الواجهة البحرية لشواطئ جزيرة بلوواترز دبي، وجهة عشاق المعيشة الفخمة والحيوية التي تقدمها دبي القابضة، والتي لطالما عرفت بتقديمها مزيجاً متكاملاً من وجهات مثالية للسكن، وتجارة التجزئة، والضيافة، والترفيه.

وقال بيتر هيشلر، نائب الرئيس الأول ورئيس العمليات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة بانيان تري «أن المشروع قد تم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة من الشركاء المرموقين مثل شركة إنيسمور ودبي القابضة».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن منتجع بانيان تري دبي سيستقطب الكثير من الزوار والمسافرين الباحثين عن وجهات ترفيهية وعملية على حد سواء بفضل موقعه الاستراتيجي المركزي، كما سيشكل المنتجع نقطة جذب مثالية للمقبلين على الزواج الباحثين عن أماكن مميزة لإقامة حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل. نتطلع بفارغ الصبر إلى الترحيب بزوارنا في بانيان تري دبي، الذي يقدم أعلى معايير الضيافة العربية والفخامة المتميزة».

ويتألف منتجع بانيان تري في دبي من 178 غرفة، تتميز جميعها بتصاميم فريدة من نوعها صممتها شركة بلينك ديزاين الرائدة، حيث تمنح جواً من الأناقة المتناهية والبساطة الراقية. تتفاوت مساحات الغرف في المنتجع، والتي تمتد من 54 إلى 315 متراً مربعاً، وتتميز بأجوائها الدافئة والقريبة من الطبيعة، إضافة إلى تصميماتها اليدوية التي تعكس روح الضيافة والراحة.