قطاع التجزئة والضيافة يوفر عروضاً استثنائية في عيد الاتحاد

وفّر قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم في الإمارات، عروضاً استثنائية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وتحتفي دبي بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية، وتجارب فنون الطهي المتنوعة، التي ستعم مختلف أنحاء الإمارة.

ويحتفل فندق البندر روتانا دبي بعيد الاتحاد، من خلال استقباله لأعداد هائلة من الزائرين من كل أرجاء المعمورة بمستوى عالٍ من كرم الضيافة، وبالعديد من العروض الفريدة، ويشهد الفندق حالياً نسبة إشغال عالية، ما يدلل على شهرته العالمية كوجهة رائدة في دبي، ويقدم فندق البندر روتانا خصماً بنسبة 20 % على أقل سعر عام على باقة Family Stay Escape، التي من خلالها يستطيع الضيوف الاستمتاع بترقية مجانية إلى الإقامة مع وجبتي طعام، وسرير إضافي في الغرفة، وأيضاً المزيد، ما يضمن تجربة فريدة لا تنمحي من ذاكرة أي أسرة.

وعبّر أيمن عاشور المدير العام لفندق البندر روتانا، عن سعادته وترحيبه الحار بضيوف الفندق، قائلاً: «بينما نرحب بالضيوف من جميع أنحاء العالم، لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر COP 28، وفي خضم احتفالاتنا بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبموسم الأعياد، يسرنا أن نقدم مجموعة من التجارب والعروض الاستثنائية، بهدف جعل الفندق ليس مجرد مكان للإقامة، بل مكان تصنع فيه الذكريات، حيث يستمتع الضيوف بجمال المدينة، وهي في أبهى زينتها وجمالها».

ومن جهته، تعاون فندق ميديا روتانا، دبي مع الهلال الأحمر الإماراتي ومدرسة دبي الوطنية-البرشاء، لإقامة احتفالهم السنوي بمناسبة يوم الاتحاد لدولة الإمارات، رسم البسمة على وجوه الأطفال. وعكس هذا الحدث، الذي ركّز على البساطة والبهجة، التزام فندق ميديا روتانا، دبي، تجاه المجتمع ورفاهية الأطفال.

وعبّر شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا، عن تقديره للمشاركة في هذه المناسبة: «نحن في فندق ميديا روتانا، دبي، نؤمن بقوة العمل الجماعي لخلق لحظات ذات معنى. إن تعاوننا مع الهلال الأحمر الإماراتي ومدرسة دبي الوطنية - البرشاء، للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة،هو شهادة على التزامنا بالقضايا المجتمعية.

برنامج حافل

وكشف مطعم آشاز جوبر عن برنامجه في هذا المناسبة، بإطلاق قائمة طعام بمزيج مثير للإعجاب من النكهات الهندية والإماراتية. هذا الانتشار الفخم، يجمع بين الوطنية والبذخ. وتشمل إبداعاته في الطهي لحم خروف، كوبيدة كباب، وبقلاوة شات، ولوبستر تكا برياني، ودجاج تكا المحضر بألوان علم الإمارات العربية المتحدة الزاهية، وغيرها الكثير. للحصول على طريقة مبهجة لاختتام الاحتفال، لا تنسَ الاستمتاع بكعكة حليب الورد الشهيرة واللذيذة.

وتعتبر المغنية والممثلة الهندية ذات الشهرة العالمية، آشا بهوسل «فريدة مثل صوتها»، القوة الدافعة وراء هذا المطعم الحائز على العديد من الجوائز. لا تزال آشا بهوسل تشرف شخصياً على عمل خبير التوابل في المطاعم، لضمان طبع جوهر فلسفتها الطهوية في كل مطبخ، وفي تجربة كل عشاء. تأسس مطعم آشاز في عام 2002، وهو يقدم طعاماً هندياً معاصراً أصيلاً، من شمال غربي البلاد، مع خدمة لا مثيل لها، ومقاعد حديثة ضمن أجواء حميمة - وهو مكان يعكس حقاً 20 عاماً من الإنجازات. خلال 20 عاماً فقط، أصبحت سلسلة المطاعم الهندية العالمية المفضلة لدى المطاعم الإقليمية والدولية، من خلال 13 موقعاً في 5 دول وقارتين، مثل دبي وأبوظبي والبحرين والكويت وقطر وبرمنغهام ومانشستر.





مبادرة استثنائية

واحتفل مطعم أوملت راجو بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، والتي تأتي مواكبة لعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، ونجاحه في تعزيز مكانته كوجهة مفضلة لتناول أشهى وجبات الأومليت، باستخدام أجود المكونات، والمحضرة بأكثر من 85 طريقة.

وبحلول عيد الاتحاد، يحتفي المطعم بالمناسبة الوطنية المتميزة، مع مبادرة استثنائية على شكل زي جديد مميز لطاقم العمل.

وقال ناكول مهريش، مالك مطعم راجو أومليت: «أتاحت لنا دبي، بمزيجها السكاني العالمي، الوصول إلى عملاء من كافة أنحاء المعمورة، وتشمل قائمة زبائن المطعم أكثر من 120 جنسية، يفضلون الأطباق التي نقدمها، التي تتميز بنكهة محلية فريدة، تبعث الراحة والسعادة لكل من يتناولها. نفخر بعملائنا المخلصين من السكان المحليين والمغتربين، على حد سواء، وهو ما أردنا إلقاء الضوء عليه، ونحن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للافتتاح».

وأضاف: «الجميع يحب الأجواء الممتعة التي نحرص على توفيرها في المطعم، على مر السنين، مع المحافظة على عنصر البساطة في التصميم، وتقديم فقرات ترفيهية، مثل الرقص الرائع الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي. إن اسم دبي مرادف للجودة العالية، والعملاء المرموقين، والتميز في الخدمة، وكل ذلك ينعكس في تجربة راجو أومليت لتناول الطعام».

كتب وألعاب

وكشفت «بوردرز» النقاب عن عرض استثنائي مع «تخفيضات بيج بوردرز»، في مجال الكتب والألعاب والقرطاسية في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تواصل هذه الفعالية فتح أبوابها، حتى ليلة رأس السنة الجديدة، في 31 ديسمبر 2023، في مدينة دبي للاستوديوهات النابضة بالحيوية.

وصممت «تخفيضات بيج بوردرز»، لتضمن توفير فرصة حقيقية للمتسوقين من جميع الأعمار، حيث نرتقب عرض خصومات منقطعة النظير، تصل إلى 75 %، على مجموعة واسعة من الكتب، ومجموعة من ألعاب الترفيه والتعليم والمقتنيات والقرطاسية، والتي تتسم بجودة عالية، وتشتمل على منتجات حصرية، واردة من علامات تجارية مشهورة، مملوكة لشركة بوردرز في دولة الإمارات، ومنها سميجل وبيبر تشيز. وسواء كنت من عشاق قراءة الكتب، أو الاستفادة من أكثر الكتب مبيعاً، أو تسعى لإحضار لعبة مثالية لطفلك، أو تهوى حيازة المواد المكتبية ومستلزماتها المذهلة، لدينا ما يُرضي كافة تطلعاتكم.