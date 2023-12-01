في عيد الاتحاد الـ 52.. الإمارات تمضي نحو المستقبل الزاهر بإنجازات فارقة

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ52، مواصلة مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بفضل ما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال عام 2023 "عام الاستدامة" تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

واستدعت الإمارات مناحي التنمية كافة التي عملت على تعزيزها على مدى أكثر من 5 عقود، لتقف اليوم مشكلة أنموذجاً استثنائياً تواصل عبره السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها والمقيمين على أرضها.

ونجحت الإمارات في تعزيز حضورها الدولي الفاعل هذا العام الذي عبر عنه دخولها قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، والإنجازات التي حققتها خلال فترة رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي التي اختتمت في يوليو الماضي، وشهدت اعتماد العديد من القرارات التي تعزز السلم والاستقرار الدوليين، وتكثيف جهودها الإنسانية حول العالم، ومشاركتها الفاعلة في العديد من القمم العالمية مثل قمة "جي 20" في الهند، إضافة إلى استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعلق العالم عليه آمالا كبيرة للخروج بنتائج عملية وقرارات مفصلية في مواجهة التحديات المناخية.

وحافظت الإمارات في عام 2023 على نهجها المتميز في العمل الحكومي القائم على التخطيط الاستباقي، واستشراف المستقبل بإطلاق العديد من الخطط والإستراتيجيات التي تعزز مسيرتها التنموية الشاملة، فيما واصلت تقدمها الحثيث في مؤشرات التنافسية العالمية، وواكب ذلك كله تحديث مستمر في منظومة التشريعات والقوانين لمواءمة روح العصر ومتطلباته، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على الأصعدة والقطاعات المختلفة.

- "COP 28".

توجت الإمارات جهودها المحلية والدولية البارزة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية، باستضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تتطلع الإمارات إلى العمل مع الأطراف المعنية كافة؛ لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي عبر الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

ويحضر الحدث أكثر من 70 ألفَ مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية، ووفقًا لما نَصَّ عليه اتفاق باريس للمناخ، ستجري دولة الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف معالجة تغير المناخ.

وقبل الوصول إلى "COP28"، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، شهدت الإمارات طوال عام 2023 العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الخاصة بقضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية ومنها أسبوع أبوظبي للاستدامة، والمنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسة المناخ، وملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، ومنتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، وقمة قادة الأديان من أجل المناخ، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

- الفضاء

واصلت دولة الإمارات تحقيق الإنجازات التي تعزز وصولها إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم وتنافسي على المستوى العالمي.

وبرز في عام 2023 نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2"، التي امتدت 6 أشهر وشكلت علامة مضيئة في مسيرة برنامج الإمارات لرواد الفضاء حيث تضمنت المهمة إجراء 200 تجربة علمية استهدفت خدمة البشر وتحسين حياتهم.

وأعلنت الإمارات في عام 2023 إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية "سرب" الأوَل من نوعه لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا، كما مددت الإمارات رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ "مسبار الأمل" عاماً إضافيا، وكشفت عن مهمة "راشد 2" لاستكشاف القمر، وغيرها العديد من الإنجازات الفارقة.

- التجربة البرلمانية الخامسة.

أكدت الإمارات التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ دور المجلس الوطني الاتحادي باعتباره سلطة تشريعية مساندة للسلطة التنفيذية في تطوير وتعزيز مسارات التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.

وشهدت الإمارات هذا العام تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي سجلت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%.

وأظهرت سحت القوائم المعلنة مشاركة الشباب بصورة كبيرة في الانتخابات، حيث بلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

- الاجتماعات الحكومية.

شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2023 وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الاجتماعات إطلاق "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" التي تعد منهجية عمل طموحة لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وإطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، والإعلان عن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، إضافة إلى إطلاق "المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين" لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأسفرت الاجتماعات عن اتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، والإعلان عن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، وتطوير "نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة" و"النظام الوطني للفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين" تعزيزا لصحة أفراد المجتمع.

- التنافسية العالمية.

تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، مقارنة مع المرتبة الثانية عشرة عالمياً في نسخة العام 2022 من التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا.

وحافظت الإمارات للعام السابع على التوالي على صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإصدار الخامس والثلاثين لكتاب التنافسية العالمية.

وأسهم الأداء الإيجابي لدولة الإمارات في المحاور والمؤشرات كافة التي رصدها التقرير، في ترسيخ موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 48 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسة والفرعية بما في ذلك محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

- الجهود الإنسانية.

برزت استجابة دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الأحداث الطارئة والكوارث الطبيعية كعنصر ثابت ودائم في مواجهة أغلب الأزمات التي شهدها العالم خلال العام 2023، مؤكدة بذلك أن عطاءها معين لا ينضب بصرف النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين.

وسطرت الإمارات العديد من الملاحم الإنسانية البطولية خلال العام الجاري، حيث أطلقت عملية "الفارس الشهم 2" لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي، والتي سيرت خلالها مئات الطائرات لنقل المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، فضلا عن المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

وشهدت حملة "جسور الخير" التي أطلقتها الإمارات بعد أيام قليلة من الزلزال تسابق الجهات الحكومية والخاصة والأفراد إلى مد يد العون وتقديم جميع أشكال المساعدة لإغاثة المحتاجين والتخفيف عنهم.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الإمارات إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وقررت في إطار العملية إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل القطاع، كما أعلنت اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، كما وجه سموه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وكانت الإمارات قد أطلقت حملة لإغاثة الأشفاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار" تراحم من أجل غزة" بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.

وفي إطار الحملة، أرسلت الإمارات عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى أهالي قطاع غزة.

وجسد التحرك الإماراتي لإغاثة المتضررين من إعصار "دانيال" في ليبيا جانبا مشرقا من جوانب العمل الإنساني في الدولة؛ إذ أسهمت استجابتها العاجلة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب هناك الناجم عن تداعيات الإعصار.

وسارعت الإمارات إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة في سبتمبر الماضي، كما أنجز فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الإنسانية في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال.

وغطت مظلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات عددا كبيرا من الدول خلال العام الجاري مثل السودان والصومال وموزمبيق وباكستان وأفغانستان وتشاد وغيرها من الدول التي شهدت كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية طارئة.

- الاقتصاد.

حافظ الاقتصاد الوطني على تصنيفه الأنشط والأفضل إقليميا والأكثر تنافسية عالميا، فيما رسمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عددٍ من دول العالم خلال هذا العام مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة، حيث ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الإماراتية في العالم، إلى جانب أهميتها في تحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات ودعم توسع الشركات الإماراتية في الخارج واكتشافها قطاعات غير مطروقة في الدول الخارجية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي بفاعلية.

وعزز الاقتصاد الوطني نموه المطرد خلال العام الجاري، حيث توقع مصرف الامارات المركزي، في أكتوبر الماضي، أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس نشاطا اقتصاديا مرنا.

واعتمد مجلس الوزراء، خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 مليارا و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 مليارا و60 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.

- الإعلام.

نال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وقد برز ذلك جليا بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.

ورسخت الإمارات خلال العام الجاري مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها فعاليات الدورة الثانية من "الكونغرس العالمي للإعلام" بمشاركة الآلاف من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين من 6 قارات.

وناقش الحدث الذي تنظمه سنويا مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وتحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى لصناع القرار الإعلامي من خلال أحداث وفعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة، والدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي في دبي.

- الصحة.

رسخ قطاع الصحة في دولة الإمارات خلال عام 2023 حضوره المتميز وريادته الإقليمية والدولية على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية، ليؤكد مجددا جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية كافة وفق أفضل المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول في 3 مؤشرات تنافسية عالمية رئيسة بقطاع الصحة، هي "وجود برامج وطنية للكشف المبكر"، و"مدى تغطية الرعاية الصحية"، و"تغطية الرعاية السابقة للولادة"، وفقا لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم.

وحلت الدولة في المركز الثاني عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر النتائج الصحية الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والمركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر قلة المشاكل الصحية الصادر عن معهد ليجاتيم في تقرير مؤشر الازدهار، فيما جاءت في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر مستوى الرضا عن الرعاية الصحية الصادر عن المؤسسة ذاتها.

وفي سياق متصل تصدرت الإمارات قائمة مجموعة الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وكذلك على صعيد سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.

- التعليم.

يعد التعليم، من أهم القطاعات التي ركزت عليها الإمارات على مدى العقود الماضية، وفي هذا المجال برز هذا العام إنجاز كبير تمثل في افتتاح 11 مجمعاً ضمن "مجمعات زايد التعليمية"، يعادل كل منها أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة.



