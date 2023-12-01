صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة .. إسرائيل كانت على علم بهجوم حماس قبله بأكثر من عام

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بخطة حماس لشن هجوم على الأراضي الإسرائيلية قبل أكثر من عام من عملية 7 أكتوبر المدمرة التي أسفرت عن مقتل المئات.

وكان ذلك الأحدث في سلسلة من الإشارات إلى أن كبار القادة العسكريين الإسرائيليين إما تجاهلوا أو قللوا من أهمية التحذيرات من أن حماس كانت تخطط للهجوم الذي أشعل حربا ضد الحركة دمرت قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الإسرائيليين بحوزتهم خطة معركة مكونة من 40 صفحة، تحمل الاسم الرمزي "جدار أريحا"، والتي تتضمن تفاصيل هجوم حماس الافتراضي على مناطق جنوب إسرائيل.

ولم يتضح كيف حصلت إسرائيل على الوثيقة، لكن المقال ذكر أنه تمت ترجمتها - مما يشير إلى أنها ربما كانت باللغة العربية وتم اعتراضها مباشرة من حماس.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير، قائلا إنه "يركز حاليا على القضاء على التهديد الذي تشكله حركة حماس الإرهابية".

وأضاف "سيتم النظر في أسئلة من هذا النوع في مرحلة لاحقة".

وقال التقرير إن العديد من المسؤولين العسكريين ومسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين اطلعوا على الوثيقة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو غيره من كبار القادة قد اطلعوا عليها.

وتوقعت الوثيقة أن تقوم حماس بقصف إسرائيل بالصواريخ، واستخدام الطائرات المسيرة لتعطيل قدرات إسرائيل الأمنية والخاصة بالمراقبة عند الجدار الحدودي، والاستيلاء على المناطق الجنوبية وقواعد عسكرية. وجاء في مذكرة دفاع إسرائيلية أخرى حصلت عليها الصحيفة عام 2016 أن حماس تعتزم إعادة رهائن إلى غزة.

يعكس هجوم 7 اكتوبر - الذي قتل فيه 1200 شخص وخطف 240 آخرين جرى نقلهم إلى غزة - الهجوم الموضح في خطة المعركة. لكن التقرير ذكر أن المسؤولين الإسرائيليين تجاهلوا الخطة ووصفوها بأنها غير قابلة للتحقيق من الناحية العملية.

يأتي التقرير وسط غضب شعبي تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشلها في منع الهجوم الذي يبدو أنه سبقه العديد من العلامات التحذيرية.

تم التخطيط للهجوم على مرأى من الجميع. قبل شهر من الهجوم، نشرت حماس مقطعا مسجلا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مقاتلين يستخدمون قذائف لتفجير نسخة طبق الأصل من البوابة الحدودية، واقتحام شاحنات صغيرة ثم الانتقال من مبنى إلى مبنى في نموذج مبني لبلدة إسرائيلية كاملة، وإطلاق نيران الأسلحة الآلية على أهداف ورقية تمثل نماذج بشرية.

وفي المقطع المصور دمر المسلحون نماذج بالحجم الطبيعي للأبراج الخرسانية للجدار وهوائي الاتصالات، تماما كما فعلوا في 7 أكتوبر.

وما زاد من الغضب الشعبي في اسرائيل إزاء الإهمال الواضح من جانب الجيش أن ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين تجاهلوا تحذيرات مراقبي الحدود الذين حذروا من أنهم يشهدون استعدادات حماس للهجوم.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أفاد جهاز الشابات أنه شاهد طائرات مسيرة تابعة لحماس ومحاولات لتعطيل الكاميرات الحدودية الإسرائيلية في الأشهر التي سبقت الهجوم.

ولم يصل نتنياهو إلى حد الاعتذار عن الهجوم، وقال إن إلقاء اللوم يجب أن يأتي بعد شن الحرب. ويقول منتقدوه إنه يحاول الهروب من المسؤولية عن عدد لا يحصى من الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.



