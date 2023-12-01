رئيس الدولة ورئيسا البرازيل والباراغواي يشهدون توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن «ممر المحيطين»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل و فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراجواي اليوم .. توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" .. وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حاليا.

يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل والبارغواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أمريكا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.

ويسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء كامبو غراندي البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء أنتوفاغاستا في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.

وقع الإعلان كل من .. معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي روبن راميريز وزير خارجية البارغواي، ومعالي ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل ومعالي ألبرتو فان كلافيرينزوزير خارجية تشيلي وسعادة خورخي أوغستين، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

ويسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.



