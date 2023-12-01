حمدان بن محمد: ستظل الإمارات الوجهة الأمثل للنمو والشريك الأجدر بالثقة في رحلة بناء مستقبلٍ واعدٍ مستدام



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن يوم الثاني من ديسمبر يحلّ على دولة الإمارات في كل عام وقد تبوّأت مكانةً عالميةً أرفع مدفوعةً بإنجازات نوعية في شتى المجالات، يتبارى في تحقيقها أبناء وبنات الإمارات مستلهمين بدايات هذه النهضة الحضارية التي نعيش تفاصيلها الآن، وولدت مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وما واكب فترة التأسيس من تحديات صغُرت أمام إرادة رجال توحّدت عزيمتهم ووضحت رؤيتهم نحو غدٍ مشرق أوجدوا من الضمانات ما يكفل الوصول إليه بقوة الاتحاد وصلابة بنيانه ومتانة أسسه، انطلاقاً من عمق الانتماء لتراب هذا الوطن الغالي والولاء لقيادته الرشيدة التي تضع تقدُّم ورفعة شعب الإمارات وسعادته واستقراره في مقدمة الأهداف والغايات.

جاء ذلك بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ52، حيث رفع سمو ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يديم على دولة الإمارات أسباب التقدُّم والازدهار وعلى قيادتها الرشيدة موفور الصحة والعافية، وعلى شعبها الأبي الكريم مزيداً من مقومات الرفعة والريادة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "يحلّ علينا اليوم الوطني هذا العام وقد استضافت دولة الإمارات حدثاً ربما يكون الأهم والأكثر ارتباطاً بمستقبل العالم أجمع، حيث انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف كوب28، في مدينة إكسبو دبي، وهي التي شهدت أيضاً العام قبل الماضي حدثاً عالمياً آخراً على قدر كبير من الأهمية ارتباط كذلك بمستقبل العالم والابتكارات المسؤولة عن تشكيل ملامحه وهو "إكسبو 2020 دبي".. وليس من قبيل المصادفة أن يختار العالم الإمارات لتكون نقطة التقاء قاداته وصُنّاع القرار المسؤولين عن تحديد مستقبله، وسط عشرات الفعاليات العالمية الأخرى التي تشهدها الدولة على مدار العام، تدور جميعها حول محور واحد وهو صناعة المستقبل، إنما يأتي هذا الاختيار كشهادة ثقة وتقدير لمكانة دولة الإمارات التي أضحت اليوم شريكاً مؤثراً للعالم في اكتشاف فرص جديدة تدعم تقدمه وتطوره على ركائز مستدامة، ونموذجاً مُلهماً للتنمية الواعية التي تضع سعادة الإنسان واستقراره ورفعته في مقدمة الأولويات".

وأضاف سموه: "هذه المكانة الرفيعة لم تكن لتتحقق لدولة فتية تجاوز عمرها نصف القرن بقليل، لولا الرؤية الطموحة التي انطلقت بها مسيرة النماء المباركة على يد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومعه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،

بدعم من الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً، لتؤتي ثمارها اليوم إنجازاتٍ مشهودةً في شتى المجالات، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وصولاً لتحقيق حلم زايد بحجز مكانة متقدمة في نادي الكبار في مجال اكتشاف الفضاء.. إنجازات يُشار لها بالبنان تسرد فصولاً مجيدة في قصة اتحاد أثبت للعالم أنه أكبر من أي صعاب أو تحديات".

واستطرد سموه قائلاً: "نجحت دولة الإمارات على مدار أكثر من خمسة عقود في تقديم نموذج للدولة الواعية بمسؤولياتها تجاه جميع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم، حيث تقدمت دائماً الصفوف تمد يد العون لكل محتاج في مواقف الشدائد والملمات، وتصدّرت الإمارات قوائم الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لسنوات، وكانت مواقفها الثابتة حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية أساسها الدعوة إلى السلام والأمن والاستقرار والعمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، في حين لم تبخل كذلك بمشاركة تجربتها التنموية الناجحة مع كل من يطرق بابها للاستفادة من هذه التجربة التي أصبحت محط أنظار العالم وتقديره، لتؤكد يوماً تلو الآخر أثرها الإيجابي في نشر أسباب الأمل والتفاؤل بين الناس في كافة ربوع الأرض".

وأضاف: "نجدّد في هذا اليوم العهد والوعد لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء أن نواصل العمل على قلب رجل واحد من أجل صون مكتسبات الوطن والعمل على الارتقاء بقدراته ومكانته ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وصولاً للمراكز الأولى في شتى المجالات".

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أن "اليوم الوطني" سيظل دائماً في مقدمة المناسبات التي نتدبّر فيها دروساً وعِبَر تراكمت ضمن فصول ملحمة بناء وتطوير عنوانها "لا سقف للطموح"، في دولة فتحت أبوابها مرحبةً بكل صاحب فكرٍ مُبدِع وكل طموحٍ كبير لتكون الإمارات على الدوام الوجهة الأمثل للنمو والشريك الأجدر بالثقة في رحلة عمل لا تعرف الكلل يتشارك فيها الجميع فرص النجاح ويتعاونون في قهر التحديات، من أجل مستقبل واعد مستدام.