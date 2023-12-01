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الجيش الإسرائيلي يؤكد وفاة 5 رهائن في قطاع غزة ويبلغ عائلاتهم

12/1/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة انه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن اسرائيل استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم". وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي ("الشين بيت") "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

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