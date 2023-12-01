الجيش الإسرائيلي يؤكد وفاة 5 رهائن في قطاع غزة ويبلغ عائلاتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة انه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن اسرائيل استعادت جثة أحدهم.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم". وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي ("الشين بيت") "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".
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