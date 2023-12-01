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178 شهيدا في غزة منذ الصباح

12/1/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ صباح الجمعة ارتفع إلى 178 شهيدا و589 جريحا.


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