178 شهيدا في غزة منذ الصباح
التاريخ
12/1/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ صباح الجمعة ارتفع إلى 178 شهيدا و589 جريحا.
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