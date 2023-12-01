انطلاق عملية تصويت الناخبين المصرية بدولة الكويت لاختيار رئيس مصر القادم

MENAFN - Al-Anbaa) اسامة ابو السعود

انطلقت عملية تصويت الناخبين في دولة الكويت لاختيار رئيس مصر القادم في الانتخابات التي تجري بدءا من اليوم الجمعه ولمدة ٣ ايام .

وكان السفير المصري اسامة شلتوت وحرمه اول من ادلوا باصواتهم في عملية الانتخابات التي تجرى في ارض المعارض بمنطقة مشرف قاعة 4B.

وشهدت العملية الانتخابية توافد اعداد كبيرة من الناخبين قبل بدء عملية التصويت في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء .

واكد السفير المصري اسامة شلتوت في تصريحات ل " الانباء " ان عملية سير الانتخابات تجري بكل سهولة ويسر في ظل الاستعدادات المتميزة التي وفرتها السفارة المصرية بدولة الكويت بالتعاون مع السلطات

الكويتية

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