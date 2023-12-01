المستشارة مراحب الفهد حريصون على تهيئة البيئة التشريعية لتكون الكويت مركزا ماليا عالميا

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وكيلة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء المستشارة مراحب الفهد حرص الكويت على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتكون مركزا ماليا عالميا.

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) أدلت به المستشارة الفهد التي ترأست وفد الكويت القانوني المشارك في اعمال لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في ڤيينا.

وقالت المستشارة الفهد بعد مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ43 للجنة ان الحكومة ومجلس الامة يبذلان اقصى الجهد لتحقيق خطة التنمية ومواكبة التطورات في مجال النقل التجاري مشيرة إلى سن العديد من القوانين والتشريعات استرشادا بأحكام القانون التجاري الدولي النموذجي.

وأضافت أن هذا الحرص الكويتي تجلى في نجاح الكويت في الانضمام الى عضوية لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي باعتبارها الهيئة القانونية الاساسية في منظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.

وبشأن مشاركة الكويت في اجتماعات الفريق السادس المعني بمستندات الشحن القابلة للتداول قالت المستشارة الفهد ان الفريق العامل واصل في دورته الثالثة والاربعين استعراض كافة المواد المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول ودراسة مشاريع الاحكام المتعلقة بالجوانب الإلكترونية.

وأكدت أهمية هذه الاجتماعات من ناحية تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والنهوض بتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري وبما يتناسب مع سمات المجتمع المعاصر وتحقيق السرعة والمرونة والقدرة على التتبع وتأمين أعمال النقل التجاري الدولي.

وكانت أعمال اجتماعات الفريق العامل السادس للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي التي تستمر خمسة أيام قد بدأت في ڤيينا الاثنين الماضي بمشاركة الكويت.

وتشارك الكويت في اجتماعات الفريق العامل السادس للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوفد يرأسه سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في ڤيينا السفير طلال الفصام وبعضوية فريق قانوني متخصص من ادارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشارة مراحب الفهد ويضم أيضا المستشار عبداللطيف المناور وبشاير متروك.