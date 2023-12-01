سفير الإمارات علاقاتنا مع الكويت متجذرة وتربطنا أواصر الأخوة والمصير المشترك



حجم التجارة الثنائية بلغ في نهاية العام الماضي 38 مليون دينار وبيانات العام الحالي تشير إلى زيادته الإمارات وجهة محببة للكويتيين وأكثر من 300 ألف مواطن كويتي قد زاروها خلال العام الحالي

ناصر الخمري - كونا

أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي اليوم الجمعة بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة وأواصر الأخوة والمصير المشترك الذي يربط البلدين الشقيقين.

وقال النيادي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الوطني لبلاده إن العلاقات بين البلدين الشقيقين قديمة وراسخة تستمد قوتها من قيادتيهما الرشيدتين منوها بالتكامل بين شعبي البلدين والتعاون والتنسيق المتواصل في مختلف المجالات.

وأضاف أن الحضور الكبير الذي يشهده حفل السفارة سنويا بمناسبة العيد الوطني لبلاده يعتبر دليلا على محبة الكويت وشعبها للإمارات وشعبها واصفا إياه بـ«الشعور المتبادل وغير المستغرب» مؤكدا أن هذا الشعور الشعبي توافقه وترعاه وتعززه القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.

وحول التبادل التجاري بين البلدين أفاد بأن حجم التجارة الثنائية بلغ في نهاية العام الماضي نحو 38 مليون دينار مشيرا إلى أن بيانات العام الحالي جاءت إيجابية وتشير إلى زيادة في هذا الجانب.

وعن التعاون في مجال التعليم ذكر أن أكثر من 1500 طالب كويتي يتلقون تعليمهم الجامعي في كليات وجامعات إماراتية آملا زيادة هذا العدد من الدارسين من الطلبة الكويتيين خصوصا أن الإمارات تولي اهتماما كبيرا بمجال التعليم ومؤخرا تم افتتاح ثلاث جامعات جديدة أمام الطلاب الكويتيين لدراسة الطب.

ولفت النيادي إلى وجود تعاون مثمر بين الكويت والإمارات في القطاع الصحي وأن الإمارات أصبحت وجهة مهمة للعلاج ونحن فخورون بالخدمات الطبية النوعية التي يوفرها القطاع الصحي في الإمارات «كذلك نحن فخورون بالتعاون المثمر في زراعة الأعضاء بين الجهات الصحية في البلدين الشقيقين».

وحول مجال السياحة أشار إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن كويتي قد زاروا خلال العام الحالي دولة الإمارات «الأمر الذي يؤكد أنها وجهة محببة للكويتيين».

وحول مؤتمر (كوب 28) الذي انطلق في دبي أمس الخميس قال السفير النيادي إن بلاده من الدول المصدرة للنفط والغاز وتسعى إلى خفض الانبعاثات والتحول في قطاع الطاقة المتجددة «لهذا جاء المؤتمر تأكيدا على إيمان الإمارات بأنه يمكن الجمع بين المصادر التقليدية من نفط وغاز وجهود التحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأضاف أن رسالة الإمارات في (كوب 28) مفادها بأنه «مؤتمر للتنفيذ وليس للتعهدات فقط» مبينا أن هناك أربعة أهداف رئيسية تضعها بلاده لهذا المؤتمر أهمها التحول المسؤول والمنطقي في قطاع الطاقة وتحسين حياة الإنسان من مياه وغذاء بزيادة الرقعة الزراعية ومحاربة التصحر إضافة إلى تطوير آليات التمويل للدول التي تحتاج تحسينات بيئية والنقطة الأخيرة أنه لا يترك أحدا خلف الركب «فهناك بعض المناطق التي لها طبيعة خاصة مثل غابات الأمازون وغيرها من المناطق المهددة بالانقراض».

وعن مبادرة (2023 عام الاستدامة) التي أطلقها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بداية العام تحت شعار (اليوم للغد) وأهداف تلك المبادرة وما تحقق منها أوضح النيادي أن قصة الإمارات كبيرة مع الاستدامة وتحول الطاقة وحماية البيئة وتلك القصة ترجع إلى وقت الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث بنت القيادة الإماراتية على تلك الرؤية خطوات مهمة وفعالة.

وذكر أن «عام الاستدامة» يهدف من خلال تحفيز مختلف القطاعات إلى تنفيذ المبادرات وفعاليات وتسليط الضوء على جهود الإمارات في التنمية المستدامة إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في التوصل لحلول مبتكرة.

وبين النيادي أن بلاده أنجزت هذا العام عددا من المشاريع نحو تحول الطاقة منها تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل 2 غيغاوات وتدشين الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية. كما دخلت محطة (الشارقة) لإنتاج الطاقة من النفايات وتوقيع عقد إنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاوات.

وأكد أن بلاده تنظر إلى موضوع التغيير المناخي كـ «فرصة وليس عبئا ويمكن الاستفادة منها لخلق وظائف جديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير الموارد التقليدية مثل النفط والغاز وفتح مجالات استثمار خارجية وداخلية»، مشيرا إلى سعي الإمارات لدعم جهود الدول في تحول الطاقة من خلال إنشاء صناديق تمويل.وعر

ض في هذا الشأن إنشاء الإمارات عددا من الصناديق منها الصندوق الذي أعلن مع الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 100 مليون دولار لتحفيز جهود التحول في الطاقة بعدد من دول العالم كما أعلنت الإمارات في افتتاح (كوب 28) المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الأضرار وخفض الانبعاثات.

وقال إن الاستثمار في التقنيات الجديدة لالتقاط واحتجاز الكربون أصبح أمرا مهما ففي الإمارات تم افتتاح مركز تعزيز جهود استخدام هذه التقنيات والتي أثبتت جدارتها في خفض الانبعاثات هذا بما يتعلق باستخدام التكنولوجيا أما في يتعلق بالأدوات الطبيعية فقد حرصت الإمارات على زراعة شجرة (القرم) والتي لها تأثير كبير في خفض الانبعاثات وإعادة تهيئة البيئة البحرية حيث أطلقت مع إندونيسيا تحالفا في العام الماضي باسم تحالف القرم من أجل المناخ وبهدف تحفيز الدول على زراعة أشجار القرم.

وأعرب السفير النيادي عن فخره واعتزازه بانضمام الكويت لهذا التحالف في شهر مايو الماضي مبينا أن السفارة قامت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة الكويتية بزراعة 200 شجرة تم استيرادها من الإمارات في محمية الجهراء وكل تلك الجهود تصب في ضمن خفض الانبعاثات.

وحول مشروع الطاقة النووية أكد أن شهر نوفمبر الماضي شهد اكتمال دخول مرحلة الاستخدام التجاري لهذه الطاقة من خلال مشروع (براكة للطاقة النووية) حيث يوفر 20% من الطاقة الكهربائية للإمارات ومربوط بالشبكة الكهربائية الخليجية.

وعن مشروع الإمارات في قطاع الفضاء أفاد بأن «استكشاف الفضاء كان حلما في الدولة ويرجع إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ونحن دائما نحاول أن نستكشف المستقبل وهناك الكثير من الفرص».

وعن الدور الإماراتي في العمل الإنساني ذكر أن الإغاثة والعمل الإنساني هما جزء من السلوك الإماراتي كبقية دول مجلس التعاون الخليجي فـ «الإنسان الخليجي طبع على تقديم المساعدة وإغاثة الملهوف وهذا الأمر نفخر به في المنطقة ففي فبراير 2023 أطلقت الإمارات عملية الفارس الشهم لإغاثة منكوبي الزلازل في تركيا وسورية كما قدمت مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من زلازل أفغانستان».

وقال النيادي إن بلاده تولي اهتماما كبيرا في تقديم المساعدة وأن هناك تركيزا على إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إرسال 88 رحلة عبر الجسر الجوي الإماراتي تضمنت مساعدات و1600 طن من المساعدات تم شحنها للقطاع وأيضا عدد كبير من المواد الغذائية يتم شراؤها من السوق المحلية في مصر وإدخالها لغزة.

وأشار إلى مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعلاج ألف طفل وألف مصاب بالسرطان في مستشفيات الإمارات كما تم إنشاء محطة مياه بقدرة 600 غالون وجار العمل على إنشاء مستشفى ميداني في غزة.