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مصدر أمني لـ الأنباء معاملات المواطنين سارية ولا تقيدها البصمة البيومترية

12/1/2023 2:41:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» أن معاملات المواطنين مستمرة ولا إيقاف أو تقييد لإنجازها بسبب البصمة البيومترية.

وأوضح المصدر أن ربط نظام البصمة البيومترية سيكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية حتى لا يتسبب في حدوث ربكة في مراكز البصمة بالمحافظات الست.

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