سفيرتنا في واشنطن أهمية إشراك الجميع في الانتخابات القادمة لاتحاد طلبة أميركا

آلاء خليفة

بحثت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح وبحضور رئيس المكتب الثقافي في واشنطن د.نايف الشمري، مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط، عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن الطلابي ومدى أهمية طلاب وطالبات الولايات المتحدة الأميركية لدى السفارة والمكتب الثقافي.

هذا، وأبدت السفيرة والمكتب الثقافي الرغبة في مشاركة جميع القوائم الطلابية في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية القادم وضمان جودة ونزاهة العملية الانتخابية للانتخابات الطلابية.

وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة الزين الصباح جهود الهيئة التنفيذية على سعيهم واستشعارهم مسؤولياتهم في ما يخص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أهمية وضع واعتماد خطة إصلاحية بإشراك جميع الجهات ذات الصلة.