الطرق تحويل الخامس إلى تقاطع ابن القاسم فجرا من السبت إلى الخميس

الطرق تحويل الخامس إلى تقاطع ابن القاسم فجرا من السبت إلى الخميس
التاريخ
12/1/2023 2:41:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتحويل مؤقت ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس في الاتجاهين إلى الطريق الخدمي (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من فجر غد السبت حتى فجر يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر الجاري، وذلك من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.
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