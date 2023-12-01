-->

Saturday, 02 December 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثل الأمير وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية البريطاني على هامش قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) في دبي

12/1/2023 2:41:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ديفيد كاميرون عصر اليوم الجمعة في دبي.
جاء ذلك على هامش أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تنعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب الشيخ سالم الصباح في مستهل اللقاء عن صادق تهانيه وتبريكاته بمناسبة تعيين كاميرون وزيرا للخارجية معبرا عن تطلعه للعمل سويا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين والدفع بالتعاون الوثيق في كافة المحافل الدولية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة ومناقشة أطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات والبناء على نتائج الزيارة التاريخية التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر أغسطس الماضي بما يحقق الطموحات والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
حيث شدد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة تجاه استمرار الهدنة وعدم نقضها ووقف القتال الدائر في غزة بشكل دائم وحشد الجهود الدولية المشتركة لضمان عدم اتساع رقعة الصراع وتكريس كافة الإمكانات لإيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية المصيرية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

MENAFN01122023000130011022ID1107523522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث