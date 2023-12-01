جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة يقيم معرض الحياة الفطرية بالكويت

السيد عمر: فريق عدسة البيئة نجح في تتبع هجرة عقاب «الجارح المنقط الكبير» المهدد بالانقراض وهي التجربة الأولى للكويت في تتبع أحد الطيور الجارحة



أقام جناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة في الدوحة اليوم الجمعة معرضا عن «الحياة الفطرية في الكويت» للمصور الكويتي عمر السيد عمر.

وقال السيد عمر، وهو أيضا أمين سر فريق «عدسة البيئة» الكويتي لـ (كونا) إنه قدم لزوار الجناح شرحا للصور التي التقطها عن الحياة الفطرية في الكويت وكيفية التصوير والتوثيق وتتبع الحيوانات والطيور والنباتات والزهور بأنواعها التي تنبت وتعيش في البيئة الكويتية.

وأضاف أنه من خلال المعرض «استطعنا أن نعكس الحياة الفطرية في الكويت» علاوة على تصوير كائنات حية مهددة بالانقراض، خاصة الطيور الجارحة التي تمر على سماء البلاد، مبينا أن الهدف من عرض الصور هو أن نوصل رسالة للزوار باهتمام الكويت بالحياة الفطرية والاستدامة البيئية.

وذكر السيد عمر أن من ضمن أهداف المعرض أيضا توضيح أن الكويت لديها تنوع أحيائي إضافة إلى زيادة الوعي بقدرة المصور الكويتي بعكس البيئة الكويتية المتنوعة، وأنها ليست فقط صحراء قاحلة.

ولفت إلى أن فريق عدسة البيئة نجح في تتبع هجرة عقاب «الجارح المنقط الكبير»، لاسيما أنه مهدد بالانقراض، مشيرا إلى أنها التجربة الأولى للكويت في تتبع أحد الطيور الجارحة.

يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة انطلق في أكتوبر الماضي تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل»، ويستمر لغاية 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية (الدوحة).