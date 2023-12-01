سفيرنا في أبوظبي جمال الغنيم العيد الوطني الإماراتي مناسبة وطنية يتجسد فيها تلاحم دول التعاون

السفير علي الذايدي: فخورون بتزامن هذه الأعياد مع استضافة الإمارات مؤتمر المناخ «كوب 28» وما يعكسه من طموح متنام وثقة المجتمع الدولي بها



تحتفي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة غدا السبت بالذكرى الـ 52 لعيدها الوطني وهي مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى الخمسة عقود الماضية.

وتعتبر دولة الإمارات نموذجا رائدا في التنمية والتقدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب استمرارها في الابتكار والتطور ساعية إلى تحقيق رؤيتها 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء ما يجعلها واحدة من أفضل دول العالم.

ومن أهم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهي تواصل نهضتها بإرادة أبنائها القوية وعزيمتهم الصادقة في مجال استكشاف الكواكب بدءا من وصول مسبار الأمل الإماراتي لتصبح خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي السابق وأوروبا والهند.

كما حققت الإمارات العديد من الإنجازات تمثلت من خلال تشغيلها لأول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وهي محطات (براكة للطاقة النووية السلمية) التي تشكل أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة.

ودأبت الإمارات أيضا على تعزيز قطاعها السياحي، إذ أصبح القطاع ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المحلي وقد أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للسياحة 2030 بهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وفي هذا اليوم من المتوقع أن تقام العديد من الفعاليات والاحتفاليات التي تشمل العروض الجوية والألعاب النارية والعروض الفنية والثقافية بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعكس تراث وثقافة الإمارات.

وبالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية، أكد سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم لـ (كونا) اليوم الجمعة أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الوحدة والتلاحم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة الكويتية - الإماراتية وصولا لتعزيز العلاقات في جميع الجوانب لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب السفير الغنيم عن امتنانه لعمق العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وهنأ القيادة الإماراتية وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 معربا عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات العربية المتحدة الرخاء والازدهار، وأن يحفظها ويحميها ويديم على شعبها السعادة والاستقرار.

من جانبه، هنأ القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في تصريح مماثل لـ (كونا) دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بعيدها الوطني الـ 52 مستذكرا بكل اعتزاز الإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها الدولة على الصعد كافة، وفي مختلف الميادين، لاسيما النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية بما عزز من مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف الذايدي «وإننا فخورون بأن تتزامن هذه الأعياد مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يجسد الطموح المتنامي كدولة رائدة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بها».

وأشاد بالروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ودولة الإمارات التي شهدت محطات بارزة من التميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدما سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين الشقيقين.

ولفت الذايدي إلى أن الأحداث العظيمة والمؤازرة في أوقات الشدة والرخاء أثبتت عمق وصلابة هذه العلاقة وفي الوقت الذي نشارك فيه الأشقاء في الإمارات أفراحها الوطنية ندعو الله أن يديم عز الإمارات ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.

يذكر أنه بهذه المناسبة يظهر الشعب الإماراتي تقديره واحترامه لتاريخه وثقافته وقيمه الوطنية، ما يجعل اليوم الوطني الإماراتي مناسبة للتفكير في التحديات والنجاحات التي شهدتها الدولة على مدى الخمسين عاما الماضية وما زالت تشهدها.